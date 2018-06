Před 17 lety jsme ve Varech měli první rande, řekli Habera s Peštovou

Filmové Vary Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ve Varech na červeném koberci jsme poprvé. Já tu byl jednou hrát, jinak až letos jsme dorazili jako hosté,“ přiznal Habera, který prý deset let v tento čas odlétal s rodinou pravidelně mimo Evropu.

Tentokrát si to však užívá a dokonce i zavzpomínal. „Před sedmnácti lety jsem se zde poprvé procházel po horách s Danielou. Bylo to vlastně naše první rande,“ přiznal zpěvák, který letos sice svou partnerku na vysokohorskou turistiku nevzal, přesto se ve Varech nezastaví.

„Chodíme do kina, scházíme se s kamarády a vzpomínáme. Před chvilkou jsem potkal Aňu Geislerovou, se kterou jsem v jejích patnácti letech točil klip,“ prozradil s úsměvem Habera.

A jak se mu šlo poprvé po slavném rudém koberci před hotelem Thermal? „Budete se divit, ale bylo to jako u nás doma na koberci. Jen jsem se na to musel trošku víc vyparádit,“ zavtipkoval.

To jeho partnerka Daniela Peštová měla větší trému, ovšem nedala na sobě vůbec nic znát. „Pro mě je to obrovská pocta, ale je to i hodně stresující. Jde o akci, kterou neabsolvuji každý den,“ přiznala.

Peštová mimo zábavu má ve Varech i pár povinností. „Zatím se nám to daří zvládnout, ale i ty povinnosti jsou příjemné. Dnes jsem navštívila Möet lounge, kde spolupracuji s projektem Alsa. Za každého návštěvníka totiž pošlou finance na nadaci, což je moc krásná záležitost,“ uvedla topmodelka, která prý vše ráda konzultuje s partnerem.

„Paľo je velký racionalista a můj rádce, za což jsem ráda,“ dodala Peštová, která prý podle svých slov slávu neřeší. „Paľo je a vždy bude větší hvězda v Čechách než já, ale nikdy jsme to neřešili. Nebereme se jako topmodelka a zpěvák, ale jako dva lidé, co se mají rádi,“ dodala.