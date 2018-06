Habera: Naše SuperStar je tvrdší

Pavol Habera je na pohled romantický rocker, který žije střídavě v New Yorku, v Bratislavě a v Praze s topmodelkou Danielou Peštovou.

V soutěži Slovensko hledá SuperStar však ukazuje svoji druhou tvář - platí za drsného porotce, který nejde pro nepříjemný verdikt daleko a odsoudí každého, kdo podle něj na první slovenskou superstar nemá. Ne náhodou dostal hned na začátku soutěže přezdívku Kat.

* Tak vám opravdu říkají?

Měl bych to uvést na pravou míru. Kat jsem byl pro soutěžící ze začátku, protože jsem je na rozdíl od ostatních porotců odpaloval dost na rovinu. Moc se to nechytilo, protože teď ve finálových kolech už je to trochu jinak. Ale je jasné, že jsem pořád ten nejpřísnější.

* Kdy jste byl nejdrsnější, až jste tím sám sebe překvapil?

Já jsem pořád drsný.

* Tak jinak: připravujete si hlášky pro soutěžící předem?

Ne, to se nedá. Někdy vidíte ty lidi zpívat na generálce a je to dost špatné. Za dvě hodiny se ale dokážou tak zlepšit, že už ani nemám, co bych jim vytknul. Ale já jim nechci za každou cenu něco vytýkat. I mně se na koncertě povede falešně zazpívat - dovedu si představit, že není vždy ideální odposlech, ne vždy je člověk ideálně psychicky naladěný a tak dále. Takové maličkosti neřeším. Ale pokud někdo zpívá celou sloku pod tónem, tak mu to povím, protože to už je potom jiný problém. Naposledy se to podařilo jednomu chlapci, myslím, že se jmenoval Peter Kotula, a vypadl asi devátý z finálové jedenáctky. Zpíval tak, že se to nedalo poslouchat. Řekl jsem mu, že to bylo falešné jak dvě divoké svině.

* Opravdu si ty děti, jak jim říkáme u nás, zaslouží, abyste je nešetřil?

Myslím, že není třeba je hýčkat, když už mají slávu zatím víceméně zadarmo. My ji měli za odměnu. Všechny ty hysterické autogramiády, které proběhly na začátku kariéry, byly za to, že jsme udělali pár dobrých desek, že jsme měli hity, koncertovali... Oni to mají opačně.

* Jsou mezi nimi schopní zpěváci?

Ano. Myslím si, že každý z nich zvládá to karaoke velmi dobře. Zatím to totiž je jenom karaoke. Uvidíme, kolik se z nich postaví na vlastní nohy. Ale mám z nich radost, všichni jsou talentovaní. A není pravda, že by mě nezajímali. Po generálce jim vždycky v dobrém řeknu, co si o jejich zpívání myslím. Pochválím je za to, co udělali dobře, a povím jim na rovinu, co bych si představoval jinak. Nesnažím se jim ale příliš mluvit do zpěvu, spíš ukázat velké chyby. Jednou z nich je i to, jak působí na diváka z jeviště. Někdy je třeba lepší nelítat jako splašený po pódiu, ale soustředit se víc na zpěv. Písnička, kterou právě zpívají, je totiž někdy o něčem jiném.

* Zdá se vám česká SuperStar v něčem jiná?

Jedno mě zarazilo a jeví se mi to jako dost velký problém. Nám bylo jasně řečeno, že jiná národnost než slovenská se nemůže do naší SuperStar přihlásit. Takže když byli na konkurzu nějací Češi nebo Rakušani, odzpívali nám a my jim museli říct: Sorry, manuál je takový, že Slovensko hledá SuperStar mezi svými lidmi. Je nám líto, ale i když zpíváte dobře, nemůžeme vás pustit dál, zkuste to u vás doma. A vy tady máte hned několik jiných národností. Dokonce od nás ze Slovenska.

* Třeba finalistu Filipa Jankoviče. Pamatujete si ho dobře?

Jasně. Pamatuju si ho z jednoho soukromého důvodu, ale ten nebudu rozebírat. U nás neprošel hlavně proto, že ani jednomu z nás čtyř porotců se nezdálo, že by do padesátky patřil. Byl přespříliš afektovaný, hlas neodpovídal tomu, jak se při zpívání tvářil. A my spíš vybírali lidi, kteří jsou přirozenější a u nichž zpěv odpovídá výrazu, nebo dokonce předčí globální výraz. Každopádně mu držím palce. Jestli se tu chytí, tak je to v pohodě. Není to problém.

* Co říkáte české porotě? Kdo z nich je vám názorově nejbližší?

Jako muzikant bych si asi nejvíc rozuměl s Ondrou Soukupem. Dívá se na soutěžící i z jiných hledisek než pěveckých. Ne všichni jsou na začátku dokonalí zpěváci, ale pokud je tam náznak talentu nebo je něco v osobnosti člověka, je dobré mu dát šanci. I my jsme ji takovým dávali. Většinou se mi to, co jsem si myslel na konkurzu, potvrzuje teď v praxi. Až na jednu výjimku. Jeden výborný zpěvák vypadl brzo. To je podobný případ, jako byla u vás Martina Balogová. Uvidíme, co s ním bude a jestli se dokáže i přesto prosadit. Šanci má. U Balogové to zatím necítím. Má dobrý hlas a má na to, aby zazpívala všechno, ale zřejmě jí k tomu asi ještě něco chybí. Taky mám dojem, že jí nesedí autorské zázemí. Ne že by bylo špatné, jen to asi posluchače příliš nezajímá.

* Přátelíte se s finalisty, kteří už z vaší soutěže vypadli?

Vlastně se všemi mám bližší vztah, i kdybych nechtěl, protože jsem pro ně složil první finálovou písničku a měl je celý den ve studiu. Jmenuje se Kým vieš snívať a za měsíc se jí prodalo 100 tisíc kusů. Vím, že u vás se první písničky finalistů prodalo za půl roku 18 tisíc. A to je Česko dvakrát větší než Slovensko! Myslím, že její síla je v tom, že ji zaprvé dobře nazpívali, zadruhé je dobrá a zatřetí je přirozená, na nic si nehraje a posluchačům nevadí. Je nejhranější ve všech rádiích a je to také nejprodávanější singl, co se u nás od roku 1989 natočil. A to, že byli ve studiu všichni skvělí, už má za důsledek trošku jiný přístup k nim. Vím, že když jim napíšete správnou věc, tak to zvládnou. Samozřejmě si snažím ten vztah nepřipouštět. S těmi, co vypadnou, je to jiné, tam jsme v pohodě. I když jim povím tvrdé věci v soukromí, které však myslím dobře, poznali mě při práci, kde to zafungovalo, a možná mi díky tomu teď i víc důvěřují.

* Slovenská SuperStar za týden končí. Nebude vám chybět?

Budu mít hned další práci. Ale je fakt, že si rád vzpomenu na příjemnou činnost, při které se velice bavím. Protože se tím nezatěžuju celý týden, ale věnuju tomu poctivě čtvrtek večer a pátek celý den, beru to jako velkou zábavu a rozptýlení. Ani mi nevadí, když o mně někdo cokoli říká. Mám spíš pocit, že lidé na Slovensku mají radost, že je tu někdo, kdo najednou řekne těm mladým pravdu na rovinu, protože ostatní moji spoluporotci je trochu šetří. V tom vidím rozdíl i mezi vaší a naší porotou. U vás jako by se někdy krotili. A přitom by si někteří zasloužili pořádně naložit... U nás je to trošku tvrdší.

* Vám vyhovuje vyříkat si věci na rovinu?

Úplně. Od začátku kariéry mám kolegu, jmenuje se Julo Kinček a s ním nemáme čas se zdržovat nějakými diplomatickými řečmi. Nebo před pár lety mi Karel Gott donesl jednu desku, abych si ji poslechl a řekl mu, co si o ní myslím. K jeho zpěvu jsem výhrady neměl, ale byla to deska, která se snažila experimentovat a byla celá namontovaná do hard rocku. Já Karlovi řekl, že mu to jednoduše nesedí a že si ho nedovedu představit s takovou kapelou. Od té doby ví, že mi může desku kdykoli ukázat a že mu řeknu pravdu. Že nebudu ten, který mu bude, tak jako možná 99,9 procenta jeho spolupracovníků a lidí okolo něho, mazat med kolem pusy. I já mám rád, když mi někdo řekne pravdu o mých písničkách. Nakonec je to už jedno, protože deska je nahraná. Potom už záleží jen na lidech.

* Možná, že vám za tu upřímnost dnešní děti ze SuperStar jednou poděkují.

Tolik pravdy, co se dozvědí ode mne za tuhle krátkou dobu, už jim nikdo o zpívání nepoví. To jsem si jistý. Každý se jim bude buď nějak vtírat, nebo bude radši mlčet, ale nikdo jim pravdu neřekne.

* Kdyby vám to nabídli, vzal byste místo v porotě znovu?

Ano. Já svých rozhodnutí nikdy nelituji. Vždycky si velmi dobře zvážím pro a proti. Věděl jsem přesně, o co jde, a rozhodoval jsem se asi měsíc. Když jsem řekl ano, jen jsem čekal na poslední slovo slovenské televize. Bylo pravděpodobně víc adeptů.

Slovenskou SuperStar vyhraje dívka

SuperStar, kterou Slovenská televize vysílá každý pátek, směřuje ke konci. Finále proběhne už příští týden a ve hře zůstaly dvě divky - Katarína Koščová a Martina Šindlerová.

Katarína Koščová

22 let, je z Prešova, studentka filozofie a estetiky

Co slyšela od Pavola Habery: To, jak jsi to zazpívala, svědčí o tom, že jsi univerzální zpěvačka, kterou to dokonce bavilo. Já jsem ti to uvěřil, fajn.

Martina Šindlerová

16 let, je z Bratislavy, studentka gymnázia

Co slyšela od Pavola Habery: Na interpretační vrch vyšla u nás jen Marika Gombitová. Myslel jsem, že se dnes přidáš, ale skončila jsi těsně pod vrcholem.