Habera je z poroty SuperStar nejtvrdší

Z regionálních předkol odcházela značná část neúspěšných zpěváků a zpěvaček zdrcena, výjimkou nebyly ani slzy.

Na otázku, který ze čtyř porotců byl nejtvrdší, se patrně nejčastěji ozývalo jméno 42letého Habery. Ten nepřesvědčivé výkony komentoval přívlastky jako "příšerné", "špatné", "otřesné" nebo výrokem "to mám asi za trest".

Zejména uplakané zástupkyně něžného pohlaví si před televizními kamerami postěžovaly, že nejpřísnější porotce se chová povýšenecky a mohl by se trochu zklidnit.

"Je to show, ale v konečném důsledku mi záleží na tom, aby naše hudební scéna šla dál. Už se mi nechce poslouchat pindy, že tady stále nejsou nové tváře. Snažíme se tedy vybrat ty, kdo umějí dobře zpívat. Nezdržujme se těmi, kteří to neumějí. Těm je

zapotřebí říci to na rovinu. Mně tento princip strašně vyhovuje," řekl novinářům Habera, manžel topmodelky Daniela Peštová, a otec Danielina syna z prvního manželství Yannicka a společné dcery Elle.

Zároveň se Habera brání, že přísný je i vůči sobě a podobně to funguje i v jeho kapele Team. Členové skupiny si prý říkají i nepříjemné věci na rovinu a nezdržují se zbytečnými "bláboly" a diplomacií.

Slovensko je v pořadí už 29. zemí, která licenci na SuperStar zakoupila. Do soutěže se v pětimilionové zemi přihlásilo 3678 uchazečů, tedy téměř o 500 více než poprvé v České republice s dvojnásobným počtem obyvatel.

V současné době je ve slovenské SuperStar ve hře ještě padesátka soutěžících. Podle Habery má minimálně polovina z nich slušnou dávku talentu. Pokud s ním budou dobře zacházet, můžou se údajně v umělecké branži prosadit. Poté bude spokojen i Habera, který si při hodnocení prý všímá pouze nadání soutěžícícha je mu zcela lhostejné, zda uchazeči vyznávají pop, rock či heavy metal.

Dlouho očekávanou show nabídla Slovenská televize svým divákům poprvé minulý pátek. Slováci se mohli ze záznamu seznámit se zákulisím pěvecké soutěže, porotci, moderátory a krátkým sestřihem z regionálních předkol.

Další sestřihy z dosavadních konkurzů televize odvysílá v příštích týdnech. Diváci se budou moci zapojit do výběru hlasováním od 17. prosince, kdy přijdou na řadu přímé přenosy z finálové části. Jméno vítěze bude známé 15. dubna příštího roku.