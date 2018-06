Habera a Peštová mají dceru

12:05 , aktualizováno 12:05

Česká topmodelka Daniela Peštová a slovenský rocker Paľo Habera se po dvouleté známosti dočkali vytouženého potomka. "Je to děvčátko a přišlo na svět v neděli v New Yorku. Obě - matka i dcera - se mají fantasticky," potvrdila modelčina agentka Maria Cognatová z New Yorku, kde jedenatřicetiletá Daniela jedenáct let žije.