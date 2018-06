Pro české buchty mám slabost, říká Vietnamka z Ordinace Nguyenová

Narodila jste se v Česku?

Narodila jsem se ve Vietnamu v hlavním městě Hanoji.

Vnímáte svůj původ jako výhodu, nebo máte pocit, že to v jistém věku byla nevýhoda spojená třeba i s nějakou diskriminací?

Jako malá jsem to vnímala jako strašnou nevýhodu, zvláště když si v tom věku člověk přál zapadnout do kolektivu. Děti ve školách tehdy ještě nebyly zvyklé mít vedle sebe exotické spolužáky. Ale toto vnímání se za posledních dvacet let hodně změnilo a dnes vím, že to žádná nevýhoda není. Když má člověk v sobě obě kultury a umí oba jazyky, tak je to vždycky jedině výhoda. A záleží jenom na něm, jak moc z této přednosti dokáže čerpat.

Ha Thanh Nguyenová. FOTOGRAF: Lenka Hatašová / MAKE-UP: Moika Navrátilová / STYLING: Karolína Drössler / yumi, ann christine, mixer, new yorker a LoLaArt

Jakým jazykem mluvíte doma?

Já s rodiči mluvím vietnamsky. Moje mladší sestra doma často míchá i češtinu. My dvě spolu mluvíme takovou slátaninou, složenou z obou jazyků. Máme v tom občas zmatek.

Máte ráda vaši kuchyni, nebo vám víc chutná česká?

Miluji vietnamskou kuchyni, které také zůstávám věrná. Má nesmírně rozmanité suroviny a chutě. Popravdě, z české kuchyně jsem ochotná pozřít jenom knedlo-vepřo, řízek a segedínský guláš. Těch se můžu přejíst, ale univerzální hnědé omáčky na všechny odstíny, co jsou k dostání v jídelnách, mi jídlo zdaleka nepřipomínají. Ale na české buchty taky nedám dopustit. Pro ty mám velikou slabost. Hlavně od mé české babičky.

Jak jste se dostala k Ordinaci? Pokud vím, měla jste původně psát scénáře...

Ne přímo psát, ale konzultovat, případně něco přeložit do vietnamštiny. Zkrátka takový poradce.

A šla jste do toho, abyste jednou mohla i hrát?

Vůbec ne. Myslím, že jsem se tomu dokonce bránila. Znervózňuje mě ten červený knoflík na kameře. Ale jsem ráda, že to tak celé dopadlo. Protože všichni mí kolegové a štáb jsou na mě moc milí.

Byl na váš úspěch v Ordinaci pyšný i partner?

Na tuto otázku nechci odpovídat.

Chcete u hraní zůstat, nebo hledáte uplatnění v jiném oboru?

Baví mě kostýmní tvorba, kterou v současné době také studuji. Takže je přirozené, že bych se ráda uplatnila spíše v tomto oboru. Ale člověk nikdy neví, co ho potká. Role v seriálu je toho důkazem.

Máte zkušenosti s modelingem, nebo jste před objektivem stála u Lenky Hatašové poprvé?

Zkušenost s modelingem nemám. Jak bych mohla! Měřím 159 cm. Před objektivem jsem sice nestála poprvé, rozhodně to ale není nic pro mě.