Gwyneth: Po porodu plastika ňader

Gwyneth má již devatenáctiměsíční dceru a nyní očekává druhé dítě. Jak přiznala, kojení jí dokonale změnilo figuru.

„Myslím, že ženy, které kojily, chápou, o čem mluvím,“ řekla herečka magazínu Allure. „Když kojíte, vypadají vaše prsa naprosto dokonale, jak by to ani plastický chirurg nesvedl. Horší je to ale, jakmile skončíte,“ svěřila světu třiatřicetiletá Paltrowová.

„Každý má právo se sebou dělat naprosto všechno, aby se cítil dobře a šťastný,“ hájí si svůj názor Gwyneth a dodává: „Pokud chce jíst zdravě, udržovat se fit cvičením a přitom si tu a tam nechat na těle něco popošít, tak proč ne? Jsem si jistá, že ten čas jednou přijde, a že se sebou budu muset něco udělat.“

Herečka přitom neskrývá, že by si ráda nechala ňadra upravit hned poté, jakmile přestane kojit své druhé, doposud nenarozené, dítě.