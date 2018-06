Gwyneth Paltrowovou ničí vzpomínky na Brada Pitta

8:06 , aktualizováno 8:06

Americká herečka Gwyneth Paltrowová se rozhodla skoncovat se svými problémy, a tak podstoupí léčebnou terapii. Uvedla to v rozhovoru pro nové čísle amerického časopisu W Magazine. Známá hvězda se cítí být zničena svými vztahy v rodině a také rozchodem s Bradem Pittem. Souhlasila proto s nabídkou svého soukromého psychologa a již se přihlásila do programu, který by jí měl zvednout sebevědomí, přinést do života opět pohodu a hlavně sílu dál něco podnikat.

