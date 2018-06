Gwyneth Paltrowové je u filmu škoda

Očekávání nadšenců i kritiků předčily i ty nejlichotivější předpovědi. "Šli jsme se podívat, jak si hollywoodská celebrita bude počínat na jevišti. Je dokonalá," svěřila se jedna z návštěvnic.

Zklamán nebyl nikdo. Po několikanásobných ovacích se jeden z diváků odvážil k hlasitému projevu a zařval: "Bylo to nádherné, jedinečné, úžasné." Ve foyeru divadla pak hodlal předat své dojmy celému světu a novinářům řekl: "Je to báječná žena. Ale je také jedinečná herečka!"

Gwyneth však učarovala i opravdovým divadelním kritikům, kteří u ní ocenili především technickou stránku pohybové části její role. Valentine Lowová z London Evening Standard to komentovala slovy: "Nevídáte často takovou dokonalou hru nohama. Slečna Paltrowová to zvládla naprosto dokonale. Je velkou profesionálkou. V prvních několika scénách se objeví na pódiu v sandálkách a snaží se jimi vyjádřit veškeré své emoce, frustraci, neštěstí a celé rozpětí nálad. To nedokáže většina hereček ani výrazem obličeje."

Představení se zúčastnili i oba hereččini rodičové, kteří dobře vědí, co znamená stanout na prknech. Otec Bruce Paltrow i matka Blythe Dannerová jsou divadelními herci. Na dokonalý projev své dcery se těšili přímo u jeviště. Divadlo Donmar Warehouse Theater slaví nebývalý úspěch. Lístky jsou vyprodány na několik týdnů dopředu. Jeho ředitel vzkazuje: "Díky, Gwyneth."