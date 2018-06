Gwyneth Paltrowová začala kvůli filmu kouřit

Práce na filmové komedii The Royal Tenenbaums měla pro americkou herečku Gwyneth Paltrowovou neblahý následek - stala se z ní silná kuřačka. "Není to tak, že by kvůli roli musela opravdu kouřit, ale Gwyneth s tím stejně chtěla začít. Od té doby si zapaluje jednu od druhé," řekl režisér filmu Wes Anderson v hamburském časopise TV Spielfilm.