Gwyneth Paltrowová učí dceru jógu

Gwyneth si příručku oblíbila natolik, že propůjčí svůj hlas videoverzi, která již brzy vyjde na DVD.

„Je to výborná kniha, která umožňuje malým dětem, aby se zapojily do jógy společně s rodiči. Gwyneth ji koupila také své dceři a je jí doslova posedlá. Cvičí snad od rána do večera, kdykoliv k nim přijdu,“ prozradila blízká přítelkyně Paltrowové.

Hvězda filmu Talentovaný pan Ripley, která je sama velkou fanynkou jógy, jí již mnoho let pouze makrobiotickou stravu. „Jím prapodivně vypadající zdravé jídlo, cvičím a medituji. Každý den cvičím jógu a už hodně dlouho nejím cukr a pšenici,“ nechala se slyšet Gwyneth, „někteří lidé si myslí, že je to šílené a extrémní, ale je potřeba dělat šílenosti, abyste vyvážili fakt, že žijete extrémní život.“

Herečka je známá také svojí snahou kritizovat spolupracovníky za to, že žijí nezdravě. Podle New York Daily News nedávno například kritizovala polévky v pytlíku, které uviděla při natáčení filmu Dealbreakers.