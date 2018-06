Gwyneth Paltrowová svlékla prodavačku

"Šat jsem si všimla, když jsem procházela při nákupech v Los Angeles jednou z nákupních pasáží. Hned jsem si řekla, že je musím za každou cenu mít. A já, když si něco zamanu, tak to zpravidla dostanu," prozradila Gwyneth, která v pátek 28. září oslaví své 28. narozeniny. Herečce nevadilo, že je kostýmek ze second handu. Neodradil ji ani fakt, že byl již vcelku viditelně obnošený.

Gwyneth okamžitě prodavačce nabídla za šaty dvě stě dolarů. Když viděla, že se zaměstnankyně obchodu s luxusním spodním prádlem zdráhá, svou nabídku zvýšila na celé tři tisíce. To už prodavačka neváhala a částku ihned přijala. "I přesto, že jsem se neměla do čeho převléci, nemohla jsem takovou šanci na výdělek odmítnout. Navíc se teď mohu chlubit, že jsem své šaty za pár dolarů prodala slavné herečce za pár tisíc. To mi snad ani nikdo neuvěří," prozradila překvapená prodavačka.

Bývalá modelka Gwyneth, podle časopisu People jedna z padesáti nejkrásnějších žen světa, si podobné kousky rozhodně může dovolit. Její současný movitý i nemovitý majetek se odhaduje na desítky miliónů dolarů. Letos se na kontě Paltrowové objeví další minimálně sedminulové sumy. Zazářila totiž hned v pěti snímcích a již má podepsanou smlouvu na přípravu projektu v příštím roce.

Co se týče filmových počinů anglické rodačky, pak mezi její letošní hity patří snímky The Anniversary Party, Pootie Tang, Possession, The Royal Tenenbaums a Shallow Hal. Pro příští rok se pak připravuje na účinkování ve filmu A View from the Top.