Gwyneth Paltrowová se stěhuje do Evropy

9:32 , aktualizováno 9:32

Americká herečka Gwyneth Paltrowová už má Hollywoodu dost. Rozhodla se, že se přestěhuje do Evropy a bude se věnovat hlavně divadelnímu herectví. "Hollywood je svět, kterému vládnou muži a to se mi moc nelíbí. Navíc není na obzoru žádná ženská filmová role, která by se mi zamlouvala. Nejlepší bude, když zbalím kufry a odjedu do Evropy. Ještě nevím přesně kam, ale nejspíš do Londýna, Berlína nebo Paříže," prozradila devětadvacetiletá herečka.