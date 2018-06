Gwyneth Paltrowová se poprvé přiznala k poporodním depresím

"Cítila jsem se jako zombie. Nemohla jsem otevřít své srdce, nemohla jsem uvolnit svoje emoce, nemohla jsem komunikovat," řekla magazínu Good Housekeeping.

"Bylo to strašné, byl to přesný opak toho, co jsem cítila, když se narodila Apple. S ní jsem byla v sedmém nebi. Nemohu uvěřit, že to nebylo stejné. Myslela jsem si, že jsem mizerná matka a strašný člověk," dodala herečka, která byla po narození syna Mosese v roce 2006 zcela na dně.

Paltrowová, která je provdána za frontmana britské rockové skupiny Coldplay Chrise Martina, také přiznala, že u sebe nedokázala rozpoznat příznaky poporodních depresí, které způsobuje hormonální nerovnováha a postihují až 25 procent matek.

Gwyneth Paltrowová a její syn Moses

"Myslela jsem, že poporodní deprese se projevují tím, že člověk skoro každý den pláče a není schopen se starat o dítě. Ale jsou jiné a hlubší projevy, které jsou pro ženy tak důležité, že je třeba o nich mluvit," řekla a dodala, že to byla vyčerpávající doba.

"Chcete, aby nikdo nevěděl, že máte deprese nebo že pořád brečíte. Ten, kdo to prožívá, to považuje za ostudu, a to je neuvěřitelně vysilující. Vůbec necítíte, jako že jste to vy."

Paltrowová žije s manželem a dvěma dětmi v Londýně. Byl to prý právě manžel, který ji jako první pomohl rozeznat, že trpí těmito potížemi. "Asi po čtyřech měsících ke mně Chris přišel a řekl: Něco není v pořádku. Něco je špatně. Já jsem mu oponovala a tvrdila jsem, že se cítím dobře. Ale Chris to rozpoznal a bublina praskla," vzpomínala.

Paltrowová se v minulých měsících vrátila k práci, objevila se v televizní show Glee a hraje v novém filmu Country Strong.