Kvůli premenopauze se více potím a mám výkyvy nálad, přiznala Paltrowová

Čerstvě vdaná herečka Gwyneth Paltrowová ve svém nejnovějším videu na webu Goop prozradila, že právě prochází premenopauzou. Ta je považována za ukazatel nadcházející menopauzy, která u většiny žen přichází po čtyřicítce.



„Jakmile u vás premenopauza začne, projevuje se mnoho hormonálních změn. U mě je to například přílišné pocení a náhlé, velmi silné výkyvy nálad. Snažím se nyní kvůli tomu také zdravěji jíst. Můj jídelníček se skládá hlavně z listové zeleniny a libového masa. Mnohem více také kontroluji hladinu hormonů ve svém těle. Před čtyřicítkou jsem se hormony nijak nezabývala. Nyní si už však dělám každých šest měsíců test, abych zjistila, zda je vše v rovnováze,“ řekla Paltrowová.

Zavzpomínala také na dobu, kdy stejné životní období řešila její matka. „Pro mámu to bylo emotivně velmi těžké období plné smutku. Menopauza má špatnou reputaci. Chci to změnit. Naší společnosti chybí příběhy úspěšných žen, které si menopauzou prošly, nebo procházejí,“ dodala herečka. Ta na svém webu uvádí do prodeje nový vitaminový doplněk Madame Ovary, který má pomoci zmírňovat hormonální výkyvy žen po čtyřicítce.

Paltrowová aktuálně čelí žalobám kvůli prodeji produktů na svém e-shopu, které podle mnohých kritiků nemají slibované účinky. Soud v Kalifornii nedávno uznal, že informace o léčivých účincích kamenných vajíček z nefritu a křemene, které si ženy mají vkládat do vaginy, jsou lživé. Herečka musela zaplatit pokutu dosahující v přepočtu 3,3 milionu korun.

Goop o vajíčku za 65 dolarů (zhruba patnáct set korun) uvádí, že zlepšuje orgasmy, uvolňuje vaginální napětí, posiluje ženskou energii a upravuje funkce močového měchýře a menstruaci.



Soudu vadí, že Paltrowová na svém webu popisuje zdravotní účinky, které nikdy nebyly prokázány testováním či vědeckým výzkumem. Společnost Goop musí zaplatit pokutu 150 tisíc dolarů a také všem klientům, kteří o to budou stát, vrátit peníze za výrobek.