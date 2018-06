Gwyneth Paltrowová porodí plaváčka

Oscarová hvězda by měla porodit v průběhu května. Porod do vody plánovala už před narozením své první dcery Apple, nakonec se ale v poslední minutě rozmyslela.

"Gwyneth opravdu byla rozhodnutá, že poprvé porodí pod vodou, nesebrala ale odvahu a znejistěla. Tentokrát je už více než připravená. Hodně si o porodu ve vodě přečetla a dozvěděla od kamarádek. Bude to velice výjimečná a duchovní událost," řekla blízká kamarádka herečky pro britský Daily Mirror.



Paltrowová si nemůže mateřskou roli vynachválit. Minulý rok se nechala několikrát slyšet, jak je skvělé být matkou. "Apple je nádherná a já se cítím tak šťastná, že ji mám. Je mi opravdu skvěle. Je to jako výhra v loterii. Cítím se blaženě," uvedla Gwyneth a dodala: "Dítě mi od základů změnilo život. Změnilo můj pohled na svět. Mám pocit, jako by navždy změnilo i mé DNA."

Gwyneth před porodem nenechává nic náhodě. Protože nabyla dojmu, že v jejím domě ji pronásleduje ďábel, rozhodla se s ním zatočit. Na doporučení své kamarádky Madonny vyrazila pro pomoc do londýnského centra kabaly.

V rodinném sídle v Belsize Park na severozápadě Londýna, který si s manželem pořídili za tři a půl milionu liber, koluje "špatná energie". Právě ta údajně může za komplikace, které herečku během druhého těhotenství provázejí. „Musíme se zbavit zlých sil, které se v domě zakořenily již hodně, hodně dávno. Jakmile se nám podaří vymítit ďábla, bude to skutečně to nejkrásnější místo k bydlení na světě,“ prozradila Paltrowová.