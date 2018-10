Poporodní depresi jsem zvládla i bez pomoci prášků, říká Paltrowová

Oscarová herečka Gwyneth Paltrowová dobře ví, jaké to je, když matka necítí nadšení z narozeného dítěte. Poporodní deprese trápila Paltrowovou celých pět měsíců po narození syna Mosese. Toho má herečka s bývalým manželem, rockerem Chrisem Martinem (41), frontmanem skupiny Coldplay. Prvorozená dcera Apple (14) se narodila v květnu 2004.



„Když přišel na svět Moses, čekala jsem, že mě podruhé v životě zaplaví vlna euforie, jakou jsem zažila dva roky předtím při narození dcery Apple. Místo toho jsem musela čelit jedné z nejtemnějších a nejbolestivějších kapitol svého života,“ přiznala Paltrowová.

„Doktor se mě snažil přesvědčit o tom, že je nezbytné začít užívat antidepresiva. Chtěla jsem se tomu vyhnout za každou cenu. Zkusila jsem proto místo chemie svou vlastní léčbu. Začala jsem chodit na terapie, znovu cvičit a přestala jsem úplně pít alkohol. Snažila jsem se také více spát a relaxovat. Léky jsem nakonec vůbec nepotřebovala,“ říká Paltrowová v jednom z podcastů připravovaných pro svůj webový magazín Goop.

Americká hvězda je známá tím, že ráda podstupuje pravidelné očistné kúry. Zamilovala si například osmidenní pitnou kúru, během které konzumovala jen kozí mléko. „Opravdu se velmi zajímám o vliv těžkých kovů a parazitů na naše tělo. Myslím, že jsou to dva největší činitelé, kteří ovlivňují to, proč se necítíme dobře. Ponořila jsem se hluboko do studia, abych zjistila, jak je odstranit z těla. Zkoumám všechny možné podivné metody,“ přiznala tehdy herečka.

Paltrowová se poslední sobotu v září vdala za televizního producenta Brada Falchuka (47). Svatba proběhla na zahradě domu herečky v Hamptons na Long Islandu v New Yorku. Mezi hosty byli herec Robert Downey Jr, komik Jerry Seinfeld, muzikant Benji Madden s manželkou Cameron Diazovou a režisér Steven Spielberg, který je hereččiným kmotrem. Bývalý manžel Paltrowové Chris Martin chyběl.