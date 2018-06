Gwyneth Paltrowová podporuje Afflecka v léčbě

Ani s Affleckem neměla pocit, že je ten pravý a ani Brad Pitt ji nepřesvědčil, že budou kráčet životem ruku v ruce.



V současné době se Paltrowová netají zklamáním v osobním životě a obdivem k oběma výše zmíněným mužům.



Bena dostala do protialkoholní a odvykací léčebny letos v létě jeho pevná vůle a odhodlání. Milovník divokých večírků a nočních večírkových jízd plných alkoholu a drog najednou ztratil kontrolu nad tím, co dělá. Ve strachu ze ztráty hereckých příležitostí, zázemí ale i přátel se rozhodl pro tvrdý boj s vlastním návykem. Později prozradil: "Když si člověk ráno dvě hodiny povídá s někým, kdo vůbec neexistuje a navíc si ani nepamatuje vlastní jméno, začíná být pomalu pozdě. Já jsem se doufám rozhodl včas."



Počestně a zdravě žijící Gwyneth je známá mezi přáteli svojí shovívavostí a pochopením. Před rokem pracovala s Benem na filmu Bounce a tehdy zaznamenala potíže v osobním životě tohoto charismatického herce. Dnes se k jeho léčbě vyjádřila znovu: "Byla to naprosto správná věc a já ho zcela podporuji, je báječný. Snad nám to v příštím životě vyjde, Bene."