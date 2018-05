Zabiju tě, vyhrožoval Pitt Weinsteinovi po obtěžování Paltrowové

Herečka svému partnerovi hned v roce 1995 řekla, že ji producent na hotelu obtěžoval. Když ho pak potkali na Broadwayi na premiéře Hamleta, Pitt si to s ním šel vyříkat. „Brad ho hodil o zeď. Pak přišel za mnou a řekl mi, co mu říkal. Prohlásil, že pokud mě ještě jednou dostane do situace, která mi bude nepříjemná, zabije ho,“ zavzpomínala Paltrowová v show Howarda Sterna.

Herečka byla svému příteli vděčná, protože sama na to neměla sílu a nebyla ani tak slavná jako on.

Gwyneth poprvé o obtěžování ze strany filmového producenta promluvila loni. Byla jednou z prvních známých hereček, které se o tom nebály promluvit, ale žádné podrobnosti tenkrát neuvedla.

Nyní prozradila, že když natáčela film Emma, přišla za producentem na hotel. On ji začal masírovat a pak ji požádal, aby k němu přišla do ložnice. Herečka to odmítla a znechuceně odešla. Weinstein se k ní vrátil a řekl jí, aby nikdy nikomu neřekla o tom, co se mezi nimi stalo. „Dlouho na mě řval. Bylo to brutální,“ přiznala.

Producenta zřejmě obviní

Bývalému filmovému producentovi Harvey Weinsteinovi hrozí zadržení v souvislosti s údajným sexuálním obtěžováním, z něhož jej nařklo více než 70 žen. Deník The New York Times s odvoláním na dva policejní zdroje napsal, že Weinsteina v pátek obviní úřad státního zástupce newyorského obvodu Manhattan. Podle amerických médií se očekává, že se někdejší filmový magnát dobrovolně přihlásí na policii.

Obvinění se údajně týká případu, o němž podala svědectví herečka Lucia Evansová. Ta vyšetřovatelům řekla, že ji Weinstein v roce 2004 přinutil k orálnímu sexu. Vzhledem k povaze tohoto obvinění se na případ nevztahuje promlčecí lhůta. Přesné znění chystaného obvinění v tuto chvíli není známé a Weinsteinův právník Benjamin Brafman odmítl záležitost komentovat.

Rovněž není jasné, zda bude Weinstein obviněn i v souvislosti s dalšími případy údajného sexuálního zneužívání. Podle zdrojů televize NBC vyhodnocuje velká porota sestavená newyorskými prokurátory také důkazy ohledně údajného znásilnění herečky Paz de la Huertové, které se mělo odehrát v jejím newyorském sídle v roce 2010.

Harvey Weinstein na Oscarech (Los Angeles, 26. února 2017)

Spoluzakladatele filmových studií Miramax a The Weinstein Company veřejně ze sexuálního obtěžování včetně znásilnění obvinilo kolem 75 žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové. O kauze jako první informoval loni na podzim právě NYT a jeho reportáž odstartovala vlnu obvinění namířených nejen na Weinsteina, ale i na další osobnosti amerického showbyznysu a politiky.

Weinsteina už vyšetřuje losangeleská kriminálka a britská policie. O obtěžování promluvily i herečky jako Eva Greenová, Daryl Hannahová, Salma Hayeková, Angelina Jolie, Cate Blanchettová či Uma Thurmanová.



Newyorská policie už několik měsíců volá po zatčení Weinsteina, protože v případě de la Huertové a Evansové má dostatek důkazů na obvinění ze sexuálního zneužití. Weinsteinovi právní zástupci uvádí, že jejich klient veškerá nařčení odmítá.