Radši bych umřela, než studovala obličej v zrcadle, říká Paltrowová

„Nejsem typ, který se dívá do zrcadla a studuje svůj vzhled. Bože ne! Raději bych zemřela, než takhle studovala svoji tvář!“ řekla blondýnka pro Stylist.co.uk. Matka dvou dětí má prý mnohem důležitější věci na práci.

Také ranní rutinu má ráda co nejsnazší. „Jen si vyčistím zuby, snažím se obléct a všechny vzbudit. Ráno rozhodně není čas, kdy se koukám do zrcadla. Nenosím hodně make-upu,“ prohlásila herečka.

„Líbí se mi moje vrásky a to, co vidím. Samozřejmě, že se může stát, že někdy budu na sobě kritizovat to a to. Ale opravdu se snažím, abych to nedělala a snažím se ocenit neuvěřitelný život, co jsem prožila, a vše, co jsem se naučila. Líbí se mi, že to všechno je vepsáno v mé tváři,“ dodala.

Za svůj dokonalý vzhled na červeném koberci vděčí stylistům a sama se cítí, jako by hrála nějakou roli, která s jejím osobním životem nemá moc společného.