Gwyneth Paltrowová: Někdy si přeji, aby mé manželství stále fungovalo

„Udělali jsme spoustu chyb a měli jsme dobré a špatné dny, ale musím říct, že jsem hrdá na nás oba, že jsme to zvládli společně a neobviňovali nikoho a neztrapňovali se na veřejnosti. Samozřejmě jsou chvíle, kdy si myslím, že by to bylo lepší, kdybych zůstala vdaná, což si také pochopitelně vždy přejí vaše děti. Ale byli jsme schopni upevnit naše přátelství, takže jsme si velmi blízcí,“ uvedla Paltrowová v rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar.

Herečka a zpěvák kapely Coldplay mají spolu dceru Apple (10) a syna Mosese (8). Pár začal spolu chodit krátce po smrti hereččina otce Bruce Paltrowa. Podle blondýnky bylo setkání s jejím budoucím manželem pro ni záchranou.

„Myslím, že bych musela nějakým způsobem zemřít, kdybych ho v té době nepotkala. Měla jsem pocit, že umřu žalem. Vzpomínám si, jak jsem se jednou v noci probudila a cítila se, jako bych měla infarkt a nemohla jsem dýchat. Ležela jsem na podlaze mého bytu v Londýně a myslela jsem si, že to nepřežiju. A on mě prostě zvedl a byl tak milující a trpělivý během mého truchlení. Je opravdu skvělý v krizové situaci. Má neuvěřitelnou schopnost empatie, pokud jde o něčí bolest,“ prozradila.

Manželé se prý více než rok snažili na záchraně svého vztahu pracovat, ale nakonec se rozhodli pro rozchod.