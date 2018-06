Gwyneth Paltrowová miluje španělského prince

22. místo - Gwyneth Paltrowová Gwyneth Paltrowová předává Oscara za adaptovaný scénář filmu Čistá duše Akivu Goldsmanovi.

"Felipe je krasavec, je bohatý, pochází ze vznešeného rodu, a to vše je Gwenyth velmi vhod," uvedl jeden z nich.Třicetiletou Gwyneth a čtyřiatřicetiletého prince seznámili jejich společní přátelé. O vzájemných vztazích se dvojice nešíří. Je pouze známo, že oba několikrát společně povečeřeli na přepychové jachtě jednoho známého. A hned po festivalu v Benátkách odletěla Gwyneth za Felipem do Madridu.Jak dlouho vydrží románek filmové divy s princem, je nejasné. Felipe jako následník španělského trůnu musí totiž počítat s tím, že do jeho soukromého života se promítají a budou promítat státní zájmy.Felipe se už chtěl oženit dvakrát. Ale jeho vyvolené, španělská herečka Isabela Sartoriusová a norská modelka Eva Sannumová, nenašly uznání ani u královské rodiny, ani u španělských poddaných. Podle španělské ústavy se totiž následník trůnu může oženit pouze se souhlasem krále a parlamentu. Za takových podmínek by Gwyneth Paltrowová musela dobýt nejen srdce prince Felipa, ale celého Španělska.Gwyneth má za sebou také několik větších či menších románků. O svatbě se mluvilo v souvislosti s jejím románkem s Bradem Pittem, s nímž se herečka sblížila při natáčení filmu Seven. Říká se, že jejich vztah skončil kvůli dobrému vzdělání a výchově Paltrowové, která se nemohla smířit s Pittovými neotesanými způsoby a manýrami. Sdělovacími prostředky proběhly i její vztahy s Benem Affleckem, rockerem Crisem Martinem, hercem Jamesem Puferoyem.Ostatně, v jednom z posledních rozhovorů se Gwyneth přiznala, že "vydržet s jedním mužem třeba jen šest týdnů je pro ni velké štěstí".