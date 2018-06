Gwyneth Paltrowová má novou úchylku

Její blízká přítelkyně pak dodala: "Gwyneth je poslední dobou fanatickou cvičitelkou fitnessu. Šestkrát týdně ji můžete také vidět, jak se kroutí po pokoji v různých polohách při cvicích Ashtanga jógy. Pak ještě provozuje všemožná cvičení na uvolnění svalů, posílení mozku a nabytí energie. No hrůza."



Nejnovějším hereččiným úletem jsou ale knížky. Podle několika na sobě nezávislých svědků tráví Gwyneth více než hodinu denně v knihkupectvích. "Paní Paltrowová nás navštěvuje pravidelně kolem jedenácté hodiny dopolední. Setrvá tu vždy tak něco málo přes hodinu, někdy i dvě, a pak odchází se dvěma až pěti knihami do vedlejší restaurace na oběd," prozradil spolumajitel luxusního knihkupectví, jež se nachází poblíž newyorského bytu Paltrowové.



"Nejčastěji k nám zavítá v pátek a v neděli v pět odpoledne, přesně hodinu před zavírací dobou. Zeptá se na nové tituly, pak hodinu přebírá stojany a pravidelně odejde s nějakou kuchařkou nebo knížkou fitness cvičení," dodal vedoucí knihkupectví v Palm Beach, do kterého herečka vyráží, když pobývá ve své místní rezidenci.



Blonďatá herečka názorům svých rodinných příslušníků jen s humorem přitakává: "Mohla bych si knížky klidně objednat na internetu. Nehodlám se ale ochudit o ten pocit, když se můžu v knihkupectví začíst do úvodu každé knížky, která mne zaujme. Proto zde trávím tolik času."

