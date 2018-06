Gwyneth Paltrowová je nejnudnější

Podle francouzského internetového magazínu Actustar hlasovali novináři o celebritách, které poskytují nejnudnější interview, když propagují svůj nový film nebo novou desku.



To může prý mít několik příčin: buď je hvězda otrávená, protože musí pořád v rozhovorech opakovat víceméně totéž, anebo prostě ani nic říct nechce. Paltrowová prý při setkání s novináři odmítá hovořit o čemkoliv jiném než o svých filmech.



Courtney je praštěná

Na pěkném druhém místě se kupodivu umístila zpěvačka, u níž by nudu nikdo nečekal: Courtney Love. Podle žurnalistů prý je její chování natolik výstřední a

nevyzpytatelné, že už to přestává být legrace. Kromě toho je praštěná, neslušná a neposlouchá, na co se jí člověk ptá.



Lopezová nic nečte a nechodí do kina

Třetí v anketě skončila bývalá bond-girl a nastávající maminka Denise Richardsová, čtvrtá Jennifer Lopezová. S tou se prý nelze o ničem bavit, protože nečte, nekouká na televizi ani nechodí do kina. Až na pátém místě byl první muž - Australan Hugh Jackman, jedna z hvězd filmu X-Men.

Gwyneth Paltrowová předává Oscara za adaptovaný scénář filmu Čistá duše Akivu Goldsmanovi. Herečka Gwyneth Paltrowová (vlevo) a italský módní návrhář Valentino na filmovém festivalu v Benátkách.