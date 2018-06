Gwyneth Paltrowová: Chci další dítě, ale jsem dost stará

"Můj mozek říká, že už jsem za zenitem, že mám velké děti a nechci se znova vracet k přebalování. Ale jistá část mé osoby by moc ráda měla třetí dítě. Samozřejmě, jsem už na to stará!" řekla herečka pro magazín InStyle.

Dodala, že je pro ni mateřství důležitější než kariéra a kvůli dětem se často rozhodne řadu rolí odmítnout.

"Vybírám si jednu vedlejší roli ročně. Některé ženy zvládají mateřství a kariéru, ale já ne. Rozhodujete se jako manželka a matka. Nemůžete to mít všechno. A je mi jedno, jak to vypadá," přiznala manželka rockera Chrise Martina ze skupiny Coldplay.

Přestože po druhém mateřství zažívala velmi těžké chvíle, kdy matka dítě odmítá, v jistém smyslu ji to posílilo.

"Když se narodila Apple, měla největší modré oči. Dívala jsem se do nich a ony se dívaly na mě, já měla pocit, že se narodila, aby mě všecko naučila. Ale po Mosesovi jsem najednou měla poporodní depresi. To bylo velmi těžké období, ale věřím, že kvůli tomu se do něj dokážu víc vcítit a on do mě," dodala herečka.