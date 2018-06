22. místo - Gwyneth Paltrowová

Gwyneth se k tomu, že jejím bytem musí protékat více pozitivní energie než dosud, nechala přesvědčit svými přítelkyněmi, návrhářkou Stellou McCartneyovou a zpěvačkou Madonnou, které prý s tímto čínským učením mají dobré zkušenosti.Ve východní Asii je obvyklé nechat si od mistra feng-šuej poradit i při stavbě obydlí. Pokud by dům stál na špatném místem nebo kdyby měl příliš mnoho podlaží, mohlo by to podle odborníků vést k nevolnosti nebo podobným pocitům u osazenstva domu či u pracovníků firmy.