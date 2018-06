Gwyneth Paltrowová chce otevřít posilovnu. Trápí ji ale krize

Herečka je známá svým zdravým životním stylem a až fanatickou zálibou ve sportu. Často trénuje i se svojí kamarádkou Madonnou u ní doma, proto se rozhodla otevřít si v New Yorku vlastní posilovnu pro své známé. Jako společnici si vybrala cvičitelku Tracy Andersonovou, která trénuje jak ji, tak Madonnu.

"Lidé mi říkají, že mi Madonna asi musí poroučet, a já jim říkám, že ne. Je velmi poslušná, příjemná a klidná klientka. Udělá všechno, co chci, a nikdy nezmírní tempo. Gwyneth je drzejší než Madonna, to je jisté," prozradila Tracy, která je prací pro obě hvězdy tak vytížená, že občas jednu z nich trénuje přes video. "Jedna z nich je vždycky přednější. Buď jedu s Madonnou na turné, nebo jsem s Gwyneth, když se připravuje na natáčení nového filmu, a tu druhou trénuju přes video," říká Tracy.

Jak Gwyneth, tak i Tracy ale nejspíš zapomínají, že světem hýbe finanční krize, a po svých zákaznících chtějí neúnosné peníze. "Je to směšné. Členství stojí 4 500 dolarů a pak se ještě platí další stovky dolarů měsíčně. Kdo si to pravě teď může dovolit?" uvedl pro deník New York Post jeden z potenciálních zákazníků, který byl osloven. Gwyneth i Tracy tak nastávají těžké časy a je ve hvězdách, jestli se jim posilovnu podaří otevřít ještě tento rok, jak bylo původně v plánu.