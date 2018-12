Bulvár nebýval tak agresivní, vzpomíná Paltrowová na rozchod s Pittem

„S mou přítelkyní Cameron Diazovou se na toto téma bavíme dost často. Říkáme si ‚Panebože, díky za to, že na začátku devadesátek existovalo tak málo paparazzi fotografů!‘ Doslova pláčeme vděčností nad tím, že nás kdysi nikdo na ulici nepronásledoval a nesledoval každý náš krok,“ zavzpomínala herečka v rozhovoru pro magazín WSJ.



„Pamatuji si, že když jsem se rozešla s Bradem Pittem, bylo to na titulní straně deníku New York Post. Věřte tomu nebo ne, před mým domem nebyl ani jeden fotograf. To dnes opravdu nehrozí. Jsem vděčná, že bulvár tehdy nebyl tak agresivní,“ dodala Paltrowová.

S Bradem Pittem se blondýnka seznámila při natáčení filmu Sedm. Chodili spolu tři roky a byli zasnoubení. „Byla jsem do něj velmi zamilovaná. Nebyla jsem však na rodinu připravená. Nevěděla jsem, co dělám, bylo mi dvaadvacet,“ řekla Paltrowová. S Pittem se nakonec rozešla, protože ještě nechtěla mít děti, zatímco herec toužil po velké rodině.

Paltrowová letos promluvila také o obtěžování ze strany filmového producenta Harveyho Weinsteina a o tom, jak s chlípníkem naložil její tehdejší snoubenec Pitt.

„Když jsem v roce 1995 natáčela film Emma, přišla jsem za producentem na hotel. Začal mě masírovat a pak mě požádal, abych za ním šla do ložnice. Odmítla jsem to a znechuceně odešla. Weinstein mi o několik hodin později řekl, abych nikdy nikomu neřekla o tom, co se mezi námi stalo. Dlouho na mě řval. Bylo to brutální,“ přiznala Paltrowová.

Když se o tom dozvěděl její tehdejší přítel Brad Pitt, chlípníka si prý podal a na slavnostní premiéře Hamleta na Broadwayi si to s ním šel vyříkat. „Hodil ho na zeď a řekl mu, že pokud mě ještě jednou dostane do situace, která mi bude nepříjemná, zabije ho,“ zavzpomínala Paltrowová v show Howarda Sterna.