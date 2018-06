Nevěru a závislost na sexu bych asi tolerovala, říká Paltrowová

Paltrowová v novém filmu Thanks for Sharing hraje ženu, jejíž partner je závislý na sexu. Herečka by si prý dokázala představit s někým takovým chodit. Člověka by kvůli tomu hned neodepsala, když by jí ten vztah za to stál. Dokonce by nejspíš tolerovala i nevěru.

"Žádný pár není stejný, proto má každý pár různé problémy. Ráda bych si myslela, že bych odpustila, případně by mi bylo odpuštěno, ale nemohu to říct upřímně, protože jsem to ještě nezažila," řekla herečka pro portál refinery29.com.

Gwyneth Paltrowová (16. září 2013)

Přesto by ale pro ni bylo těžké, kdyby se dozvěděla, že se několik let něco nekalého dělo za jejími zády.

"Umím si představit, že člověk pak začne o svém životě pochybovat. Určitě by byly některé věci těžší, ale věřím, že když jste upřímní a poctiví hned na začátku, všechno bude v pořádku," prohlásila blondýnka.

Hereččin vztah s o čtyři roky mladším hudebníkem není vždy procházka růžovou zahradou. Paltrowová v rozhovoru na začátku tohoto roku přiznala, že je těžké být vdaná.

"Prožíváte dobré i špatné časy. Jsme stejní jako každý pár. Jednou jsem se zeptala otce: 'Jak můžeš být s maminkou ženatý 33 let?' A on řekl: 'No, nikdy jsme se nechtěli rozvést najednou.' A myslím, že na tom záleží. Když to dva lidé vzdají ve stejnou dobu, pak se rozejdou. Ale pokud jeden člověk říká: 'Pojď, my to zvládneme', jdete dál," míní Paltrowová a trvá na tom, že s manželem mají silný vztah.

"Smějeme se, jsme dobří přátelé, rádi děláme stejné věci. Já jsem na zemi pevně stojící a domácký člověk a Chris je velmi šílený vědec, geniální skladatel. Takže nikdy neříkám: 'Kde jsi? Měl bys být teď doma.' Nikdy jsem od něj nic nevyžadovala, protože si myslím, že je opravdu talentovaný a dělá na něčem dobrém," dodala.