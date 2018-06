Paltrowová o svých módních trapasech: Měla jsem si vzít podprsenku

Gwyneth Paltrowová si po letech zavzpomínala na udělování Oscarů. Mezi své nejhorší outfity zařadila šaty z let 2000 a 2002. Zatímco jedny podle ní nebyly vhodné na slavnostní večer, u druhého modelu si měla vzít podprsenku.

"První z nich jsou značky Calvin Klein. Šaty jsou v pořádku, ale materiál není vhodný na Oscary. Vybrala jsem si je, protože jsem chtěla ten rok zmizet," napsala o stříbrných koktejlových šatech herečka na svém blogu .

Gwyneth Paltrowová v šatech Calvin Klein (2000)

"Dále šaty od Alexandra McQueena v gothic stylu, které jsem měla o pár let později, tam bylo několik problémů. Miluji ty šaty, ale měla jsem si vzít podprsenku a měla jsem si rozcuchat vlasy a mít méně make-upu. Pak by fungovalo to, co jsem chtěla, tedy aby bylo na Oscarech trochu punku," míní blondýnka.

Mezi její nejlepší výběr róby patří bílé šaty od Toma Forda, které měla loni na Oscarech a růžové šaty Prada s mašlí, v nichž se objevila na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2011.

Herečka se při výběru outfitů už několik let spoléhá na služby známé stylistky Elizabeth Saltzmanové, která má mimo jiné na starosti také focení pro magazíny American Vogue a Vanity Fair.

Inspiraci v trendech prý pokaždé najde u návrhářky Stelly McCartneyové, komičky Rashidy Jonesové, zpěvačky Beyoncé a své kolegyně Cameron Diazové.