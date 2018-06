Gwyneth Paltrowová a Chris Martin vděčí za svůj vztah bulváru

Zprávu o tom, že Gwyneth Paltrowová randí se zpěvákem skupiny Coldplay Chrisem Martinem přinesly zahraniční bulvární deníky v roce 2002. Tehdy se ti dva ovšem ještě neznali.

Drby ovšem oba brali s humorem, Martin navíc v té době pálil po úplně jiné herečce.

"Je to vtipné, protože lidé začali psát, že spolu chodíme na rande, ale my jsme se do té doby vůbec nepotkali. A pak byl v Los Angeles a zpíval na koncertě a herečka, na kterou měl prý spadeno, měla přijít na koncert. Když se neukázala, byl naštvaný a řekl: Tahle píseň je pro mou přítelkyni Gwyneth Paltrowovou," prozradila Paltrowová deníku The Sun s tím, že se jí po tomto prohlášení začali na zpěváka ptát její přátelé a ona musela neustále vysvětlovat, že se neznají.

Chris Martin, Gwyneth Paltrowová a jejich děti Moses a Apple

Byla ale zvědavá, tak přišla na koncert Coldplay v Londýně, a protože se o nich tolik napsalo, přišla k ní zpěvákova asistentka a pozvala ji do šatny.

Padli si do oka a v roce 2003 se vzali. Mají spolu osmiletou dceru Apple a sedmiletého syna Mosese. Svou vděčnost za falešné zprávy, které je daly dohromady, ale bulváru neprojevují. Soukromí si střeží, na společenské akce se vzájemně nedoprovázejí, na červeném koberci pózuje každý sám a večírky nevyhledávají.

Paltrowová je sice poměrně sdílná, co se osobních věcí týká, ale pouští je do světa jen v době, kdy pomohou propagaci jejímu novému projektu, ať už je to film nebo třeba kniha. Teď právě propaguje další díl filmu Iron Man.