Paltrowová: Herečky matky to mají těžké. Není to pravda, říká Jolie

Paltrowové vadí, že kvůli filmování musí často opustit rodinu na několik dní nebo týdnů.

"Myslím, že je to jiné, když máte práci v kanceláři, protože je to rutina, víte, že všechny věci můžete udělat ráno a pak přijdete večer domů. Když natáčíte film, řeknou vám: Potřebujeme, abys šla do Wisconsinu na dva týdny. A pak budete pracovat 14 hodin denně a to je na tom velmi obtížné," prohlásila herečka pro portál E!Online s tím, že ani vysoký plat není dostatečnou kompenzací.

"Mít pravidelnou práci a být matkou, i když samozřejmě existují problémy, není tak těžké jako natáčet," dodala.

Jolie, která žije s bývalým snoubencem Paltrowové Bradem Pittem (50), je ale přesvědčena, že herečky matky by si neměly stěžovat. Podle ní to mají mnohem snazší než většina žen na světě.

"Nejsem svobodná matka se dvěma místy, která se snaží přežít ze dne na den. Mám mnohem větší podporu než většina lidí, většina žen na tomto světě. Když mám pocit, že dělám moc, pracuji méně, jestli můžu. A to je důvod, proč jsem ve zvláštní situaci, protože nemusím jít po práci do další práce," řekla Jolie pro New York Daily News.

"Můžu si udělat čas, když to moje rodina potřebuje. Ženy v mé situaci, kdy máme k dispozici veškerou pomoc, by si neměly stěžovat. Pomyslete na všechny lidi, kteří opravdu bojují a nemají peníze, podporu a mnozí jsou na výchovu sami. To je těžké," prohlásila herečka.



Chris Martin a Gwyneth Paltrowová s dětmi Brad Pitt, Angelina Jolie a jejich děti

Gwyneth Paltrowová má s hudebníkem Chrisem Martinem (37) dvě děti, dceru Aplle (10) a syna Mosese (8). Blondýnka nedávno oznámila, že se s manželem po deseti letech rozcházejí (více zde). Kromě hraní také píše knihy a má vlastní stránky goop.com, kde se věnuje vaření a zdravému životnímu stylu.

Angelina Jolie s partnerem Bradem Pittem vychovává šest potomků. Tři děti adoptovali - Maddoxe (13), Zaharu (9) a Paxe (10), a mají také tři vlastní potomky, Shiloh (8) a pětiletá dvojčata Vivienne a Knoxe. Kromě hraní se Jolie věnuje režii a humanitární činnosti jako vyslankyně UNICEF. Za své charitativní aktivity dostala také čestného Oscara (více zde).

