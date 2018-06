Gwyneth Paltrowová si nechává obličej „vyžehlit“ laserem

„Je to neinvazivní, ale docela bolestivé, jako kdyby vám do obličeje vystřelila gumička, která má v sobě elektrický proud. Ale funguje to,“ řekla pro magazín Hello! Paltrowová, která se prý po zákroku cítila o pět let mladší.

Během tzv. radioliftingu se hluboko v kůži aktivují buňky, které produkují kolagen. Pokožka je pak znovu pevná a pružná bez poškození svrchní části kůže. Nejde ovšem o levnou záležitost, jedna procedura stojí kolem 60 tisíc korun.

Herečka prohlásila, že kvůli omlazení už vyzkoušela spoustu věcí včetně botoxu, který by si však už nenechala aplikovat.

„Vypadala jsem šíleně. Vypadala jsem jako Joan Riversová,“ řekla blondýnka s tím, že zatím o žádné plastické operaci neuvažuje. „Bojím se jít pod nůž, ale zeptejte se mě, až mi bude 50 let.“

Kromě „vyžehlení“ obličeje herečka absolvuje jednou za pár týdnů u své známé v Kalifornii také další zákroky.

„Chodím na hardcore mačkání, peeling, jemné mechanické obrušování pokožky a laser,“ prozradila Paltrowová magazínu Elle.