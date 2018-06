Gwyneth odchází z Hollywoodu

Gwyneth Paltrowová předává Oscara za adaptovaný scénář filmu Čistá duše Akivu Goldsmanovi.

"Srší tu na každém rohu, z každé kanceláře, z každé vedoucí pozice. Pro ženy tu není místo, a tak odcházím někam, kde snad konečně budu opravdu šťastná," prohlásila filmová diva.Paltrowová si v současné době vybírá evropské město, ve kterém se usadí a povede tu příjemnější život, než v Hollywoodu. "Znechutilo mě hlavně dominantní postavení mužů v Tinsletownu. Jsem z něj doslova frustrovaná a nehodlám si již kazit nadále krásné chvíle svého života hloupými kecy a příkazy od chlapů, kteří si myslí, že snědli svět, a tak mu mohou vládnout," míní hvězda snímku Zamilovaný Shakespeare, za který získala Oscara.Gwyneth se nechala slyšet, že britské hlavní město Londýn, kde natáčela několik svých filmů, je pouze jedním z mnoha míst, kde si možná zařídí své nové bydlení."Letos na jaře budu mít tu příležitost zahrát si ve svém vůbec prvním divadelním představení v Londýně. Co bude pak, to si nejsem stoprocentně jistá. Určitě ale zůstanu v Evropě. Možná tady v Lodnýně, možná v Berlíně, nebo taky v Paříži," dodala Paltrowová.Jak na slova své partnerky reagoval třicetiletý Luke Wilson, prozatím není jasné. Faktem ale zůstává, že jeho názor je Gwyneth více než ukradený."Od mužů si už nenechám nic diktovat. Mám svoji vlastní hlavu a nepotřebuji neustále poslouchat, co mám dělat."