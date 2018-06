Gwyneth na mateřské slušně vydělává

Jejím úkolem je zazpívat tříminutovou písničku v životopisném snímku Every Word is True o americkém spisovateli Trumanu Capotem.

Gwyneth, která se ještě před narozením dcery nechala slyšet, že uvažuje o přechodném ukončení své herecké kariéry, se tím rázem vyhoupne do čela žebříčku nejlépe placených hereček či zpěvaček, byť za tak miniaturní roli.

Hravě strčí do kapsy svého manžela Chrise Martina. Ten na jednom večeru inkasoval za odzpívanou píseň své kapely Coldplay 2000 liber, tedy 92 000 korun.

Téměř dvaatřicetiletá Gwyneth ztělesní americkou zpěvačku Peggy Lee a v úvodní scéně filmu zapěje její song What Is This Thing Called Love. "Žádná herečka ještě nikdy nevydělala tolik za pouhý den práce," prohlásil člen výrobního týmu filmu. "A žádná zpěvačka, ani Barbara Streisandová, si nevydělala tolik za odšvitoření jedné písně."

Gwyneth v současnosti žije se svým mužem ve Velké Británii a věnuje se především své dceři Apple, která se jí narodila letos v květnu.