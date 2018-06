Gwyneth je idolem návrhářů

Brad Pitt s bývalou snoubenkou Gwyneth Paltrowovou. Brad Pitt s bývalou snoubenkou Gwyneth Paltrowovou. 22. místo - Gwyneth Paltrowová Gwyneth Paltrowová předává Oscara za adaptovaný scénář filmu Čistá duše Akivu Goldsmanovi. Herečka Gwyneth Paltrowová (vlevo) a italský módní návrhář Valentino na filmovém festivalu v Benátkách. Gwyneth Paltrow

"Mít Gwyneth na módní přehlídce a moci na ni navléct vlastní výtvory, o tom sní snad každý návrhář. Když vejde na molo, dav na chvíli ztichne, aby ji pak se vší kuráží odměnil údivem a vroucím potleskem," řekl nedávno přední návrhář Tom Ford.Důkazem jeho slov jsou míry slavné herečky, která je proslulá rolemi ve filmech Zamilovaný Shakespeare, Bounce nebo Hook. Se svými 85 - 63 - 89 může směle konkurovat nejen mnohým vítězkám světových soutěží krásy, ale i předním modelkám. Jen s výškou Gwyneth za modelkami poněkud zaostává."To jí ale na dokonalosti v žádném případě nic neubírá. Stojednasedmdesát centimetrů je sice oproti ostatním modelkám poněkud méně, ale ona to dokáže vyrovnat jinými přednostmi. Je prostě a jednoduše dokonalá," prohlásil nadšeně módní mág Valentino.Paltrowová si je podle všeho svého daru od Boha, jímž její dokonalá postava bezesporu je, vědomá. Snaží se ji také co nejlépe zpeněžit."Módním přehlídkám sice nefandím, ale nabídky na předvádění šatů třeba při předávání Oscarů nebo jiných cen a promenádování na večírcích se rozhodně nebráním. Být nádherně oblečená a ještě za to mít peníze je snem snad každé ženské," usmívá se herečka