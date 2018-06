Považovala bych za požehnání, kdyby byl syn gay, říká Gwen Stefani

S bývalým manželem Gavinem Rossdalem mají devítiletého Kingstona, sedmiletého Zumu a dvouletého Apolla.

„Považovala bych za požehnání, kdyby byl syn gay. Víte, cítila bych to jako požehnání. Chci jediné: aby mí chlapci byli šťastní a zdraví a žádám boha, aby mě každý den vedl, abych byla dobrou matkou, protože to není snadná práce,“ prohlásila šestačtyřicetiletá zpěvačka.

Homosexuálové ji obklopují celý život. A ona sama lidi rozlišuje podle jediného měřítka: dobrý a zlý.

„Jsou tu dobří a špatní lidé. Chci, aby mé děti byly šťastné, a jakoukoli cestu jim bůh dá, je to jejich cesta. Musím tu jen být od toho, abych byla podporující matkou, jak jen dokážu být, a to hodlám dělat. Pokud jsou ochraňováni a šťastní, trávím s nimi čas, ať už jsou to sporty, nebo lakování nehtů, je mi to fuk,“ dodala zpěvačka.