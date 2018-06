Kvůli postavě denně dřu, popsala svůj boj s váhou Gwen Stefani

"Cvičím pět dní v týdnu, nedokážu si představit, že bych to nedělala," řekla zpěvačka s tím, že často je to pro ni velmi těžké. Strach z tloustnutí je ale větší.

"Ráda bych neměla žádná pravidla, ale během let jsem zjistila, že jsem strašně zklamaná, když nemůžu nosit to, co chci. A pokud se objevím na pódiu a nevypadám nejlépe, pak mě to ani nebaví," řekla Stefani.

Na svém vzhledu si matka dvou dětí velmi zakládá a nikdy by třeba nevyšla ven bez make-upu. "Líčím se každý den. Ráda se maluji pro manžela Gavina a necítím se dobře, dokud se nenalíčím. Pak jsem teprve připravená vyrazit," říká zpěvačka, která se stala i úspěšnou módní návrhářkou.

Záliba v módě byla pro ni nejprve koníčkem, teď se stala druhou kariérou. "Začala jsem, protože si myslím, že v muzice mohu jednou skončit. Měla bych tedy něco dělat. Vím, že mám děti a hudební kariéra nebude věčná," řekla Stefani, která nedávno představila svou kolekci na newyorském týdnu módy.

Gwen Stefani v šatech z vlastní kolekce se synem Kingstonem

Sama je k sobě zatím kritická. "Nejsem ještě zdaleka tam, kde bych chtěla být. Je velmi náročné dělat módu dobře, ale učím se," dodala.

Jejím vzorem je i proklínaný návrhář Galliano, který dostal výpověď od módního domu Dior za antisemitské výroky. Gwen Stefani ho ale v rozhovoru, který poskytla ještě před jeho zatčením, nazývá géniem.

Gwen Stefani v šatech od Johna Galliana

Nejlépe v životě prý vypadala ve svatebních šatech, které navrhl. "Byly to neuvěřitelné, dokonalé šaty," řekla.

Gwen Stefani se vdávala za britského muzikanta Gavina Rossdalea v roce 2002. Za čtyři roky se jim narodil syn Kingston a v roce 2008 porodila druhého syna Zumu Nestu. Sama pochází z velké rodiny a několikrát se nechala slyšet, že u dvou dětí nezůstane.