Guye Madonně všechno sní

Zpěvačka Madonna a její muž, britský režisér Guy Ritchie.

Madoně take vadí, že Ritchie prý hrozně chrápe.Jinak však navzdory dohadům láska trvá. Oběma prý třeba připadalo absurdní, že Ritchie měl v nedávno dokončeném filmu Swept Away režírovat její milostné scény s jiným mužem. "Můj herecký partner Adriano Giannini byl v hrozné postavení, protože mě musel objímat a několikrát políbit, a já jsem se pořád hystericky smála. Protože já už chci líbat jen svého muže. A Guy zase říkal :"OK, tak ji polib.. tak. Tak dost, to už stačí".Guy se prý osvědčuje i jako otec, jen by prý měl častěji vyměňovat dítěti plenky, stlát po sobě postel a neházet oblečení na podlahu, vyjmenovala Madonna některé "nedostatky" svého muže.