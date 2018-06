Guy Ritchie našel náhradu za Madonnu. Je to Slovenka

Jak píše slovenský portál Pravda.sk, rodačku z Trenčína zachytili fotografové před pár dny v Londýně, kde se procházela po boku známého režiséra. Hned na to se spustila pátrací akce po totožnosti mladé krásky, která si dokázala získat náklonnost bývalého muže popové královny Madonny.

Že jde o slovenskou topmodelku, informovaly nyní deníky Daily Mail či New York Post. Kocianová ale už před týdnem připustila, že jsou s Ritchiem víc než kolegové.

"Choval se ke mně velmi hezky, byl milý. Řekla bych, že je to přátelský vztah. Pořád básnil o tom, co jsme natočili," řekla Pravdě.sk Kocianová, která se 10. dubna objevila na Miss Česko-Slovensko.

Na otázku, zda-li se britský režisér přeci jen nezamiloval do její tváře, pak odpověděla: "Je to možné. Říká mi, že se zamiloval do mého nosu. Několikrát opakoval, že krása je nudná, miluju tvůj nos," dodala se smíchem Kocianová.

Pár se seznámil při natáčení reklamy pro značku Christian Dior. Kociánová propůjčila tvář i jiným kampaním - pro spolupráci si ji vybrali Dior, Vivienne Westwoodová i John Galliano.