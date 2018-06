Guvernér versus Terminátor

Jen pamětníci tvrdí, že tehdy, téměř před čtvrtstoletím, tam bylo podstatně méně novinářů a televizních kamer.

Náhoda, či pečlivě vybraný bod scénáře, který si pro tentokrát napsal sám herec, zdánlivě narychlo přeměněný na politika, na své vypracované, kulturistické tělo?

Vše svědčí o tom druhém - že náhoda to nebyla. Vždy chtěl být jedničkou a většinu svého šestapadesátiletého života jí také byl.

"Věděl jsem, že jsem vítěz, věděl jsem, že jsem předurčen k velkým věcem. Lidi si asi řeknou, že není příliš skromné si to myslet. Souhlasím s tím. Skromnost není v žádném případě slovo, které by se mě mohlo týkat," vyznal se ze svých pocitů Arnold Schwarzenegger ve své autobiografii už v roce 1977. Je to klíčový citát, který obnažuje Arnoldovo myšlení i jeho vůli vyhrát.

V jásavé, hlučné atmosféře hotelu Century Plaza takřka úplně zanikla krátká poznámka Barbary Bakerové, Arnoldovy přítelkyně ze šedesátých a sedmdesátých let. "Je to k neuvěření, je to jako sen. Arnold mi to říkal už v roce 1979: Počkej, do deseti let budu guvernérem Kalifornie..." Stalo se to nyní, o pár let později, než si Arnie představoval. "Přišel jsem sem s ničím a Kalifornie mi dala všechno.

A dnes mi Kalifornie dala největší dar ze všeho - vaši důvěru," řekl Schwarzenegger v hotelu Century Plaza. Bylo to přesně dva měsíce poté, co v srpnu překvapil dokonce i své nejbližší, když prohlásil: "Přece jen do boje o guvernéra jdu a ten svinčík v Sacramentu vyčistím."



Když zvedal první činky



Teď se asi stane nevelký domek ve vesnici Thal u Štýrského Hradce, kde se Schwarzenegger 30. července 1947 narodil a později vyrůstal, poutním místem jeho obdivovatelů. Tehdy, v poválečném Rakousku, to jistě nebyla ta dnešní nablýskaná a barvitá štýrská vesnice. Oslavující Rakušané raději nevzpomínají na někdejší, pro ně nepříliš lichotivý výrok jejich dnešního národního hrdiny: "Raději budu guvernérem Kalifornie než kancléřem v Rakousku."

Arnoldovo rané dětství bylo zřejmě značně šedivé a neutěšené. Matka v domácnosti a otec Gustav, těžký piják, zavedl vůči svým dvěma synům (Arnoldův starší bratr později zahynul při autonehodě) tvrdou disciplínu. Byl ostatně místním policejním inspektorem a před syny se o své válečné anabázi ve wehrmachtu ani o svém členství v NSDAP příliš nešířil. To vše bylo tehdy v Rakousku víceméně tabu a o éře Adolfa Hitlera se raději mlčelo.

Arnolda si místní pamatují jako rezervovaného hubeného chlapce, který byl od mládí posedlý svými svaly, že taky hrával fotbal a že se vyučil tesařem. Svou první činku zvedl doma ve sklepě ve třinácti, o rok později už začal s intenzivním tréninkem. V sedmnácti byl na první soutěži kulturistů.

Jeden takový kulturistický závod mu dokonce vynesl pár dní "ostrých", když kvůli soutěži "svévolně opustil svou vojenskou jednotku". Kromě krátké armádní epizody u tankistů si Arnold dál pěstoval své tělo a svaly (hodně také sbíral tituly. V roce 1966 - to mu bylo právě devatenáct - získal poprvé titul Mr. Europe. O rok později mu už patřila ještě vyšší pocta, Mr. Universe, první z dalších třinácti včetně Mr. Olympia a Mr. World.



Americký magnet



Už tehdy se pozvolna učil, jak překvapit a převézt rivaly. Měl na to celkem jednoduchý recept, musí v soupeřích vzbudit pocit, že na něj mají, a tudíž jej podceňují. "Je to v mnoha směrech velká výhoda, když od vás lidi čekají málo," prozradil v jednom interview o mnoho let později. "Pak je můžete jen zaskočit." Svou vůli vítězit - a překvapit - si přenesl i do Spojených států, kam se vydal v roce 1968, jak sám říká, takřka bez dolaru v kapse. Lákala jej síla a moc Ameriky.

"Vždycky jsem mířil co nejvýš, a stát se Američanem je jako být členem vítězného týmu," řekl pro list Los Angeles Times. A občanem USA se stal v roce 1983. Stejně jako vršil hromadu svých titulů profesionálního mistra světa v kulturistice, "mladý chlapec ze štýrské vesnice" začal v Americe sbírat filmové role. Přesto jeho americké začátky byly zřejmě hodně divoké. Jak sám přiznal, zúčastnil se řady skupinových sexuálních orgií i užíval drogy.



Jak se rodí mýtus



Nejprve se v roce 1969 objevil jako naivní hromotluk v plytkém dobrodružném filmu Herkules v New Yorku, pak přišly role další. Jen producenti měli problém s jeho "rakousky" dlouhým jménem a zkrátili ho na Arnold Strong (Silný), ostatně svalnaté hrdiny Arnie také povětšinou ztělesňoval. A další Arnoldův problém těžký přízvuk - řešili nejprve tak, že jej ve filmech nechali dabovat jinými herci, pak však tuto praxi opustili a nechali Arnieho hlas znít z filmového plátna. A s filmy rostlo i jeho konto a již i tak velká sebedůvěra.

"Schwarzenegger hrál ve spoustě filmů, ale odmluvil méně dialogů než kterýkoli jiný herec, snad s výjimkou Lassie," poznamenal k Arnieho jazykovým problémům jízlivě jeden z jeho kolegů, herec Robin Williams. Přízvuk Američanům však nevadil a Schwarzenegger se postupem doby vypracoval na jednu z nejlépe placených hvězd Hollywoodu. Změnil se v Terminátora, tuhletu přezdívku získal po robotickém zabijákovi ze stejnojmenného filmu. Arnold se stal mýtem.



Princ do královské rodiny



To už měl Arnold za sebou kurz angličtiny i akademický titul z University of Wisconsin - vystudoval hospodářské a společenské vědy. Manažerské vědomosti (a vlohy) hned uplatnil jako úspěšný obchodník, investoval do nemovitostí, řady společností i do filmu coby producent. Teď je z něho mnohonásobný milionář, který si mohl dovolit financovat volební kampaň ze své kapsy. "Jsem dobrý v prodávání, dělal jsem to celý život a budu to dělat ve volební kampani i jako guvernér," řekl nedávno.

Především umí dobře prodávat sám sebe. Před řadou let, a to ještě nebyl ani občanem USA, se zmínil, že vlastně už vše v dosahu získal. Měl peníze, slávu, byl jeden z nejlepších herců. "Co ještě může být zajímavější," ptal se sám sebe. "Snad moc. Proto se lidé hrnou do politiky a stávají se guvernéry či prezidenty."

Řekl to v roce 1977. A tentýž rok vlastně udělal jeden velký politický krok. Jako nepříliš oslnivý, ale nadšený tenista získal pozvání na tenisový turnaj Roberta Kennedyho. Tam učaroval rodině Shriverových (i budoucí tchyni Eunice Shriverové, sestře zavražděného prezidenta J. F. Kennedyho), která je součástí dynastického klanu Kennedyů. A ti jsou symbolem nejznámějších a nejvlivnějších demokratů Ameriky.

V roce 1986 se do "královské" rodiny přiženil. Se svou ženou Marií Shriverovou, televizní novinářkou, má teď čtyři děti: Katherine (13 let), Christinu (12), Patricka (10) a nejmladšího šestiletého - Christophera.

Schwarzenegger však zaujal i opačný pól politické scény, republikány. Měl k nim blízko, sám sebe vždy označoval za republikána, přestože v liberálním Hollywoodu se republikánská nálepka příliš nenosí. Prezident George Bush senior si jej dokonce povolal do funkce zvláštního poradce pro tělovýchovu. Od té doby je rodinným přítelem Bushů. Mezi jeho přáteli figurují i další zvučná jména - rodina Reaganů, ekonom Milton Friedman i nejbohatší podnikatelé Ameriky.

A teď je najednou Schwarzenegger za republikány guvernérem Kalifornie. To je role, kterou ještě nehrál, i když o ní dlouho snil. Zda za ni dostane "politického Oscara", se teprve ukáže. Výhodou Terminátora však je, že se své role dokáže silou vůle dobře naučit.