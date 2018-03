Že jsem gay, vím od svých pěti let, říká americký lyžař Gus Kenworthy

Přestože přijetí odlišné sexuální orientace se v USA i v dalších částech světa v posledních letech výrazně zlepšilo, často jde stále o hluboký a traumatický zážitek. Americká televizní stanice PeopleTV spolu s neziskovou organizací GLSEN proto zahájily projekt, ve kterém známé osobnosti z různých odvětví mluví o své homosexuální či jiné menšinové orientaci. Jedním z nich je i freestylový lyžař Gus Kenworthy.

Sportovec prý od svých pěti let věděl, že je gay. Cítil, že je jiný a bál se toho. Proto svou orientaci tajil.

Když začal závodit na lyžích, obavy ještě narostly. Svět profesionálního lyžování je podle něj vyhraněný a takového přiznání by někdo mohl zneužít. „Všechno kolem lyžování je plné různých párty, holek, silných řečí, včetně těch homofobních. Tak jsem si řekl: ‚Bože, těmhle lidem to nikdy nemůžeš říct, budou tě nenávidět‘,“ vzpomíná stříbrný medailista ze Soči.

Jako prvnímu o své orientaci řekl nejlepšímu příteli, také lyžaři Bobbymu Brownovi a jeho přítelkyni. „Bylo mi 22 a bylo to po olympijských hrách v Soči v roce 2014. Bál jsem se, bylo to hodně emocionální, brečel jsem. Oni mi však řekli: ‚My to víme’. Jen jsme čekali, až nám to řekneš ty,“ popisuje Kentworthy svůj coming out.

„Pak jsem to řekl pár dalším kamarádům a hlavně mámě. Seděla na gauči s našimi psy a já začal, že jí musím něco říct. Brečel jsem. A ona mi řekla, že to ví, že jen čekala, až jí to řeknu sám, až na to budu připravený,“ přibližuje v pořadu důležité okamžiky lyžař. „To mi pomohlo se k tomu, že jsem gay, přihlásit otevřeně a říct to dalším lidem. Třeba to pomůže jiným, kteří se zatím přiznání bojí,“ popisuje.

Kenworthy se v pořadu také vrátil k mediálně známé puse, kterou dal letos po dojezdu v závodě na hrách v Pchjongčchangu svému příteli Matthewovi Wilkasovi, a to v přímém přenosu desítek kamer. „Ta pusa byla úplně obyčejná, spontánní. Nevěděl jsem, že to zabírají kamery. Ale stala se slavnou a hodně toho změnila, otevřela řadě lidí oči,“ dodal.