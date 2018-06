SuperStar Gunčíkovou potopil profesor, teď ho pozve na své vystoupení

"Pan profesor na gymnáziu mi tehdy dal dvojku z hudebky, protože jsem nechodila do sboru. Jeho nejoblíbenějším muzikálem je paradoxně Kleopatra, tak mu teď pošlu lístky," řekla se smíchem iDNES.cz začínající star Gabriela Gunčíková.

Divadlu Broadway, které vrátí Kleopatru na scénu v rámci oslav desátého výročí, se rodačka z Jankovic upsala pouze na posledních čtyřicet představení.

"V Kleopatře jsem pouze host, nemám smlouvu, kterou bych se divadlu upsala na delší dobu. Mám vlastní projekty, teď hlavně dokončení nového alba, které by mělo vyjít na Vánoce," upřesnila zpěvačka, která v poslední řadě hudební soutěže skončila na druhém místě, hned za vítězem Lukášem Adamcem.

Gabriela Gunčíková a Lukáš Adamec při společném duetu - Finále Česko Slovenské SuperStar (5.6. 2011)

Gunčíková přiznává, že vítězství v jakékoliv soutěži ještě neznamená úspěch. A talent rovněž nestačí. "Když byla SuperStar, byla jsem v nejistotě. Po SuperStar mám nejistotu ještě větší. Tady to prostě chodí tak, že se zrodí nějaký talent, o který se ale někdo musí postarat. Každá nová hvězdička se proto musí modlit, aby potkala ty správné lidi. To je ostatně vidět na tom, kolik SuperStarů se uchytilo. Nelítám v oblacích, proto se modlím, abych měla to štěstí a potkala správné spolupracovníky," hodnotí situaci na hudebním trhu.

Gabrielu Gunčíkovou nyní zastupuje agentura MediaPro Pictures, v jejíž stáji jsou i finalisté pěvecké soutěže Lukáš Adamec a Martin Harich. Gunčíkové se navíc snaží radit slovenský producent Jožko Šebo, který na Slovensku pečuje například o Janu Kirschner.