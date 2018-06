Gruzínští chirurgové poprvé transplantovali penis

Operaci uskutečnil chirurgický tým Kliniky plastické chirurgie v Tbilisi pod vedením doktora Ivana Kuzanova.

"Pro vytvoření vnějšího obalu orgánu byla u pacienta použita kůže z ruky a jeho vlastní prst s cévami a nervy. Prst jsme zvolili pro jeho pružnost. Během jednoho operačního cyklu se nám takto podařilo vytvořit celý orgán," sdělil doktor Kuzanov.

Náročné operace se účastnilo šest lékařů, dva anesteziologové a dva asistenti. Díky tomuto výkonu získal pacient údajně plnohodnotný orgán, umožňující výkon veškerých funkcí. Nebezpečí, že tělo orgán nepřijme, byla podle gruzínských specialistů minimalizována na téměř nulovou míru, protože při operaci použili tkáně stejného organismu. "Veškeré umělé protézy používané dříve při podobných transplantacích jsou umělého původu a proto cizorodé pro organismus, který je má tendenci jako cizí látku odmítnout," řekl doktor Kuzanov.

Tento odborník má bohaté zkušenosti jak v oblasti plastické mikrochirurgie, tak i v urologii. Zmíněná operace je ale první svého druhu na světě. Uskutečnila se 2. prosince a dnes už se podle Kuzanova dá jednoznačně hovořit o její úspěšnosti. "Po dvanácti dnech po zákroku byl pacient schopen vykonávat malou potřebu a po dalším měsíci se vrátil k normálnímu pohlavnímu životu," řekl Kuzanov.

Zcela skepticky, i když s patřičnou dávkou humoru, se ovšem k tomuto výkonu postavil český psychiatr a sexuolog Pavel Zemek. "Víte, moc se mi nechce věřit, že by se něco takového podařilo tak, aby pacient mohl po podobném zákroku zažívat i sex provázející slast,"řekl doktor Zemek. "Mám pocit, že by to byl ten nejúspěšnější počin od dob stvoření Adama a Evy. Umím si představit, že by pacient tímto transplantátem dokázal sebrat se stolu pětikorunu. Ale sexuální plnohodnotný život? Určitě ne," dodal Zemek s úsměvem.