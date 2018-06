Gruzínka oslavila 130. narozeniny a je možná nejstarší ženou planety

Věk Chvičavové gruzínské úřady dokládají platným dokumentem a dávají najevo, že rekord hodlají obhájit.

Antisa se narodila 8. července 1880, tvrdí mluvčí matriky na gruzínském ministerstvu spravedlnosti Georgij Mernišvili. Do důchodu šla v roce 1965, kdy jí bylo 85 let. Nikdy nechodila do školy, takže se nenaučila gruzínsky a mluví jen místním dialektem. Její rodný list se ztratil, ale Mernišvili má dokumenty ze sovětské doby, které její věk potvrzují. Kromě úřadů potvrzují její věk i sousedé a přátelé. Chvičavová žije se svým synem Michaelem, jemuž je sedmdesát let. Narodil se, když jeho matce bylo šedesát. Měla ještě dvě děti z předchozích manželství, ale ty prý zemřely hladem za druhé světové války.

Tuti Jusupovová ze severozápadního Uzbekistánu ale 130. narozeniny už oslavila, takže by nejstarší ženou na světě měla být právě ona. Americká Gerontologická výzkumná skupina (GRG), která od roku 1990 oficiálně eviduje všechny osoby starší 110 let, teď bude mít těžkou práci.

Ze srovnání rodných listů obou uchazeček o rekord vychází lépe Jusupovová, která se narodila 1. července 1880, tedy o týden dřív než Chvičavová.

Problém je v tom, že uzbecká stařenka se prokazuje dokumenty, jejichž pravost nelze ověřit. Ani její gruzínská soupeřka ovšem ze srovnání nevychází jednoznačně. Její původní rodný list se totiž ztratil a k dispozici jsou jen kopie vyhotovené v sovětské éře.

Chvičavová se celý život živila sběrem čaje a přivydělávala si při žních, Jusupovová pracovala v uzbecké stavební firmě. Zatímco Jusupovová žádný zvláštní recept na dlouhověkost nemá, Chvičavová přičítá svou svěžest vodce. "Je mi víc než 130. Nevím sice o kolik, ale je mi určitě víc. Teď jsem unavená a polehávám, ale celý život jsem tvrdě pracovala," řekla Chvičavová, která má 10 vnuků, 11 pravnoučat a dokonce už i prapravnouče.

Prokazatelně a nezpochybnitelně nejstarší osoba světa, Francouzka Jeanne Calmentová, zemřela v srpnu 1997 ve 122 letech.