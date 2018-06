Grossovi očekávají Natálku každým dnem

V ministrově domácnosti už vrcholí přípravy na nový rodinný přírůstek. Dokupují se zásoby plínek, dupaček i dudlíků. "Manželka zatím všechno zvládá sama - i když občas jí pomáhají obě babičky. Přípravy u nás doma vypadají úplně stejně jako v každé domácnosti, kde je chlap časově zaneprázdněn.



Kromě babiček pomáhá i Deniska. Slíbila nám, že se o miminko bude vzorně starat. Doufám, že jí to nadšení vydrží. Už dřív vybrala v obchodě hromadu bryndáčků v klučičí i holčičí barvě. Ještě nevěděla, co se narodí," usmál se ministr.



Při nedávných povodních oběhly republiku záběry, kterak ministr navštěvuje postižená místa v maskáčích a kanadách. Vzápětí se jeho výstroj stala terčem narážek i vtipů. Politik však tvrdí, že všechno bere s nadhledem. "Jsou prostě lidé, kteří se za každou cenu snaží hledat cokoli, čím by mohli napadnout či ublížit. Upřímně řečeno - když jim zbývají pouze tyto hlouposti, tak je to docela legrace. Zatím se nikomu nepodařilo vytočit mě natolik, abych z politiky odešel. Takovou radost hlupákům neudělám," ukončil Stanislav Gross.