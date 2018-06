Grossová se prý nevejde do oblečení

Manželé si na Českolipsko udělali i s dvouletou dcerou Natálkou polopracovní výlet (starší Denisa zůstala tentokrát kvůli angíně doma), a mohli tak společně strávit jeden z mála premiérových volných víkendů. Stanislav Gross jen splnil společenské povinnosti při benefičním koncertě, který se konal na hradě Houska a nad nímž převzal záštitu.

Povzdechům manželky nad přibývajícími kily se jen pousmál. Šárka Grossová má totiž postavu i po dvou dětech obdivuhodnou. "Nijak zvlášť necvičím, střídáme se doma s manželem jen o rotoped. Ale řekla jsem si, že začneme od září určitě chodit do posilovny. Tedy já, manžel je spíš na fotbal a na tenis," prozradila Grossová.

Stanislav Gross prý na pravidelné cvičení nemá čas. "V tomhle směru si nedělám iluze, času je opravdu málo. Ale když nějaký zbude, zajdu si s manželkou na tenis," říká premiér a věří, že než začne v září normální pracovní režim, ještě si nějaký den pro rodinu vyšetří. Jeho žena prý tenis hraje ráda, ale příliš ho neovládá.

"Nikdo se mnou nechce hrát, ale manžel to se mnou odtrpí a ani mě při tom moc nepoučuje," směje se Šárka Grossová. "Ani nemůžu, hraju to zhruba stejně jako ona," dodává na vysvětlenou Gross.

Jednou by se Stanislav Gross rád podíval do Norska a zachytal si tam ryby, přestože prut v ruce ještě nikdy nedržel. "U mě to není ani tak o rybách, které jsem nikdy nechytal, ale spíš o klidu, který při tom je a který si snad ani neumím představit. Láká mě bezstarostné sezení a koukání do vody. Navíc mám rád přírodu a ta je v Norsku nádherná, což říká každý, kdo se odtamtud vrací."