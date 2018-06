Grossová pečuje v salonu o pleť zákaznic

"Chcete analýzu pleti? Tak na to tady má přístroj paní Šárka Grossová. Do konce týdne má ale plno, můžete se objednat na příští středu. Trvá to hodinu a půl a zaplatíte 1500 korun," reagovala na telefonický dotaz jedna z pracovnic salonu Bao Bao.

Grossová včera MF DNES řekla, že spolupráci majitelům nového salonu sama nabídla, protože se s nimi zná už z dřívějška. Podle Šípu bude v salonu brát 500 korun na hodinu.

"Představila jsem jim svůj přístroj na analýzu pleti. Dělám to už pro své zákaznice a známé, tak jsme se dohodli, že jednou, maximálně dvakrát do měsíce vyšetřím i jejich klientky," sdělila Šárka Grossová.

Odmítá, že by ji salon používal jako "reklamní trik". Práci na plný úvazek by podle svých slov nezvládla, protože se stará o dvě děti. Zároveň vysvětlila, že v branži pracuje už dlouho a má za sebou dokonce zkoušky na kosmetičku.

"Mám speciální přístroj, kterým vidíte až do třetí vrstvy kůže. Pigmentové skvrny, že ta pleť je mastnější, to všechno je vidět trošičku víc do hloubky, takže pak mohu doporučit správné ošetření. Ono se to těžko vysvětluje, já bych vám to klidně strčila před obličej," popisuje svou práci Grossová.

Pracovala i pro kosmetickou firmu Amway. Dnes provozuje internetový obchod s kosmetikou. Salon měl ve čtvrtek otevřeno první den a manželé Grossovi se už tento týden objevili i na zahajovacím večírku u příležitosti jeho otevření.

Dům je nápadný svou křiklavě oranžovou barvou už od dálnice a vlastní ho hokejista Ivan Vasilev. Nabízí i hodně bizarní služby jako "věšteckou masáž" (masáž ve vaně a věštění z karet dohromady). Pracuje tam část osazenstva z vily reality show VyVolení.

Plavky jdou v létě na odbyt

Šárce Grossové přesto zůstávají i další dvě pracovní aktivity: vlastní obchod s plavkami v centru Prahy a předsedá nadačnímu fondu Diamant dětem. "Teď přes léto v sezoně se nám docela daří. O plavky je zájem," řekla jedna z prodavaček z obchodu.

Na internetové stránce nadačního fondu Diamant dětem, který podporoval finančními dary obyvatele z dětských domovů, je naopak v rubrice Aktuality uvedená poslední aktualita z 23. září 2005.

Grossová spolupracovala i s kontroverzní podnikatelkou Libuší Barkovou. Chtěly stavět bytový komplex.

Její podnikání bylo také jednou z příčin Grossova pádu. Stanislav Gross po odchodu z premiérské funkce pracuje v pražské advokátní kanceláři. Měsíční výdaje rodiny Grossových přitom dosahují podle Šípu částky 70 tisíc korun měsíčně.

"Upřímně. Já jsem to tak přesně nepočítala," říká Grossová.