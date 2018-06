Grossová: Hospodyňka, či vládkyně?

Lepší novodobý příběh o Popelce by se v Česku jen špatně hledal. Ona - drobná blondýnka z rodiny, která penězi neoplývala. Snažila se proto uživit, jak se dá, i jako uklízečka. Pak potkala prince, byla svatba a dnes žije v luxusním bytě s bazénem, setkává se s celebritami a chystá se na roli premiérovy manželky.

Čtyřiatřicetiletá Šárka Grossová. Manželka Stanislava Grosse, dlouholetého korunního prince ČSSD, dnes bývalého ministra vnitra a také už přesně týden muže, v jehož rukou je nejbližší osud Česka. Nebo přinejmenším osud sociální demokracie. Jaká je jeho žena? Srovnání s pohádkovou postavou se dá v příběhu Šárky Grossové jen těžko ubránit. Ale popořádku.

Příběh začíná někdy v roce 1994. Tehdy se čtyřiadvacetiletá Šárka Bobysudová, původně učitelka v mateřské škole, potýkala s nedostatkem peněz. Aby se uživila bez rodičů, kteří podle jejích slov sami měli málo, chodila po práci ve školce ještě uklízet a večer se měnila v servírku. Kvůli penězům si brzy na inzerát našla jinou a lépe placenou práci - jako servírka v parlamentní restauraci.

Ze začátku jí dělalo problémy se v politicích pořádně vyznat. Jak později přiznala, občas nevěděla, jak vlastně vypadá člověk, kterému má jídlo přinést, takže ji od trapasu zachraňovali praktikanti z hotelové školy.

V jejích očích se brzy ztratil jeden řadový poslanec, benjamínek Poslanecké sněmovny Stanislav Gross. Zaujal ji mimo jiné tím, že se ve svých letech pořád ještě dokázal červenat. Po dvou měsících se osmělil a pozval ji na rande. Vtipně: když ona jemu nosí jídlo a kávu v práci, vymění si role a pro změnu on jí uvaří večeři u sebe doma. A od té chvíle jsou spolu.



Naklepával maso kladivem



Že to s tímhle mužem nebude jednoduché a že domácnost zřejmě zůstane jen na ní, pochopila hned ten první večer - když zjistila, že jí maso k večeři naklepává kladivem. A ještě se výsledná krmě nedala moc jíst. "To mi prozradila ovšem až po půl roce," nechal se slyšet Stanislav Gross.

Brzy po prvním rande jeho staromládenečtí přátelé, kteří s ním tehdy sdíleli byt, pochopili, že tuto energickou a usměvavou dívku Stanislav už zpátky k mamince nepošle. Tak vyklidili pole a slavila se svatba.

To bylo v únoru roku 1996. Dva roky poté se Grossovým narodila dcera Denisa, dnes už školačka, a před dvěma lety druhá: Natálie. Manželé vrátili služební byt a pořídili si vlastní, stočtyřicetimetrový, na hypotéku: čtyřpokojový, se zimní zahradou, bazénem a terasou. Z mnohamilionové hypotéky jim po čtyřech letech měsíčních čtyřicetitisícových splátek zbývá zaplatit ještě milion 776 tisíc.

Každý koutek nového bytu zařizovala právě Šárka Grossová. Dokonce zčásti navrhla i dřevěný nábytek na míru. Její muž přitom jen plnil roli ministra financí: seškrtal nadměrné výdaje a schválil ty ostatní. "Je tu spousta světla a květin, které miluji. A mám jich opravdu spoustu. Živých i sušených," pochlubila se před časem Lidovým novinám.



Vydělává víc než manžel-ministr



Co ji kromě zařizování bytu ještě baví? Knihy. Jména spisovatelů, kteří jsou jejími nejoblíbenějšími autory, nepatří zrovna mezi nejznámější a řadě lidí asi moc neřeknou: Norman Vincent Peale, Napoleon Hill či Og Mandino.

Teprve názvy jejich děl mluví jasněji: Jak prodat sám sebe, Umění proměny, 52 týdnů k dosažení životního úspěchu... V knihkupectví se dají najít v oddělení Rozvoj osobnosti. V tomto ohledu Šárka Grossová na mateřské rozhodně nezahálela.

Vypracovala se mimo jiné na úspěšnou dealerku firmy Amway, která funguje známým způsobem "letadla": prodej co nejvíc a sežeň pod sebe další lidi, kteří budou dělat na tebe. "Asi před pěti lety prohlásila, že bude vydělávat víc než já, a docela se jí to daří," řekl Stanislav Gross počátkem roku 2002 v rozhovoru pro MF DNES. Neměl to dělat. V tu chvíli se o podnikání jeho ženy začal zajímat kdekdo. Mimo jiné Bezpečnostní informační služba. A na povrch vyplynuly zajímavé věci.

Například ta, že se Šárka Grossová spojila s rodinným přítelem Grossových Františkem Janečkem a jeho uměleckou agenturou GOJA, která zastupuje řadu slavných hvězd pop-music, a začala pro ni shánět sponzory. U firem, které se ucházely o privatizaci státních podniků. Dostala tak svého muže přinejmenším do nepříznivého světla a do podezření ze střetu zájmů.

"Vím o tom jen z novin, ale stále si myslím, že to nebylo úplně košer," říká poslanec za US Karel Kühnl. "A zřejmě si to myslí i pan kolega Gross, protože tyto praktiky okamžitě skončily." Sám František Janeček, který zná rodinu Grossových patnáct let, při otázce na dva roky starou aféru mírně zvyšuje hlas: "Je to směšné. Byla to chiméra. Klidně můžu komukoliv ukázat účetnictví, ať se podívá, jestli tu někde figuruje Šárka Grossová," říká rozhořčeně. "Jsem přiměřeně inteligentní chlap, a tak bych na to nešel takto průhlednou formou - abych sobě i lidem, které mám rád, dělal problémy," dodává.



Jaká je? Podle přátel mamka s velkým M



Jaká tedy je ve skutečnosti Šárka Grossová? "Plná elánu a chuti do života. Z pohledu chlapa super ženská," říká její blízký spolupracovník z Nadačního fondu Diamant dětem Michal Vršecký. Podobně nadšeně mluví i všichni ostatní, kdo ji znají. Nikdo neřekne křivé slovo. "Je to úplně normální ženská. Vážně strašně fajn," tvrdí spisovatelka a bývalá šéfredaktorka Vlasty Marie Formáčková, která zná Šárku Grossovou ještě z dob, kdy spolu zasedaly v porotě soutěže Missis.

Chválu pěje i plzeňský biskup František Radkovský, pro jehož diecézní charitu a hlavně její domovy pro matky s dětmi, Šárka Grossová shání peníze přes svou letos založenou nadaci Diamant. "Nedělá ze sebe nic, co není. A chová se strašně hezky ke své rodině a k dětem, toho jsem si všiml hned jako prvního."

Právě obraz Šárky Grossové coby matky je snad to nejznámější, co se komu vybaví při vyslovení jejího jména. Pokud už totiž vystupuje na veřejnosti nebo dává rozhovory novinářům, je to buď kvůli dobročinným aktivitám nebo mluví o dětech. Pomáhá tak budovat obraz svého muže coby dlouhodobě nejoblíbenějšího politika v zemi - komu by nebyl sympatický táta takové hezké rodiny s roztomilými dcerkami a ženou - dokonalou hospodyňkou?

"Ona to nehraje. Ona taková opravdu je," je přesvědčen další muž z umělecké branže Janis Sidovský. "Setkal jsem se s ní při řadě dobročinných akcí a musím říct, že jsem jí všechny ty charitativní věci věřil. Myslí to upřímně a dělala by to, i kdyby byla obyčejná žena. U ní charita není doplněk image," říká.

A František Janeček dodává, že i obraz dobré mámy a skvělé hospodyně je přesný. "Nikde se tak dobře nenajím, jako když přijdu na návštěvu ke Grossovým. Šárka mě vždycky přecpe. První, nač se ptá, je, jestli jsem už jedl. U nich je vždycky navařeno, napečeno. A pokaždé dostanu nejmíň tři chody," vypráví.

"Co mě ale fascinuje nejvíc, je to, jaká je máma. Je to mamka s velkým M," říká vážně. "Když jí volám, slyším obyčejně nejdřív v pozadí obrovský řev jednoho nebo druhého dítěte: UÁÁÁÁ! A do toho ji, jak říká: Promiň, zavolám za hodinku. Ona je přesně tím, co potřebuje muž, jako je Standa. Dorazí pozdě v noci, ráno v půl sedmé už kamsi zase supí a ona tu roli partnerky, která je vedle významného a zaneprázdněného muže, a musí si proto často připadat opuštěná, zvládá velmi dobře."



Víc tváří Šárky Grossové



Každá žena má víc tváří. A v životě té, která stojí po boku dnes jednoho z nejmocnějších mužů v zemi, je ještě pár věcí, nad kterými se chtě nechtě vznášejí otazníky. Tak třeba její přátelství s jistou Libuší Barkovou. Producentkou muzikálu Pomáda, matkou zhruba stejně staré dcery a hlavně: majitelkou domu, v němž sídlí nevěstinec, a jejíž telefonáty z dost dobrých důvodů sledovala a odposlouchávala policie. Proč? Kvůli podezření z kontaktů s obchodníky "s bílým masem". Tak se zjistilo, že Libuše Barková má nejen dobré kontakty se ženou tehdejšího ministra vnitra, ale že si v noci telefonuje i s ním samým.

A není to jediná věc, která vrhá stín na na první pohled sympatické manželství. Šárce Grossové třeba jeden čas nijak nevadilo, že jezdí v autě, které jí zapůjčila firma velmi vděčná jejímu muži za výdělek na státní zakázce. Bude zajímavé sledovat, jak se žena, která během osmi let vyrostla z dívenky v dámu, vyrovná s rolí možné premiérovy ženy.

"Protože jsme pozorováni velkým mrakem svědků, kteří jsou před námi, nech nás zbavit všeho, co nám překáží, a dovol nám běžet s odvahou a vytrvalostí závod, který nás čeká," píše se v úvodu jedné z nejoblíbenějších knih Šárky Grossové. Těžko říct, jaký to bude závod. Každopádně Šárka Grossová kdysi vsadila na začátečníka a vyhrála.