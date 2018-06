Griffithová změnila taktiku v boji proti alkoholu

Neskončila tak mezi pacienty, ale namířila si to přímo do budovy vedení tohoto obřího rehabilitačního centra, ve kterém se léčí desítky populárních osobností. Za jeden a půl milionu dolarů totiž Melanie v sanatoriu Hazelden odkoupila akciový podíl, který činí zhruba deset procent. Potvrdila tak činem svá prohlášení, podle nichž hodlá proti alkoholu bojovat tím, že bude pomáhat podobně postiženým lidem.



"Alkohol je opravdu metlou lidstva a je potřeba proti němu začít velmi rychle bojovat. Již několikrát jsem sama měla možnost sáhnout si až na dno svých sil a řeknu vám, že to není nic příjemného. Když kolem sebe nemáte přátele a lékaře, kteří vám jediní dokážou pomoci, jste beznadějně ztraceni. Nikdo není tak silný, aby se ze závislosti vyhrabal sám," nechala se Melanie slyšet.



Herečka, známá hlavně díky filmům Lolita, Buffalo Girls a Podnikavá dívka, podpořila v poslední době kromě rehabilitačního centra také mnoho programů nestátních neziskových organizací, které se zabývají prevencí drogových a alkoholových závislostí. "Je to sice těžký boj, ale čím více lidí do něj bude zapojeno, tím větší šance na vítězství tu je," dodala Griffithová, která se k alkoholu upíná téměř vždy, když se nepohodne se svým manželem Antoniem Banderasem (42).