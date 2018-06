Griffithová: Žádné léčení, jen jsem navštívila přátele

Účelem tohoto dvoudenního pobytu byla podle novinářů pravděpodobná krátkodobá nápravná kúra. Její účinky přinášejí pacientům schopnost bojovat s vlastní závislostí na alkoholu a lécích tišících bolest.

Herečka se rozhodla žurnalistům prostřednictvím své mluvčí vzkázat, že se již neléčí. Účelem návštěvy centra bylo podle její verze setkání s přáteli, kterým chtěla sama dodat sílu ve velmi složitém boji. Tisková zástupkyně krásné Melanie řekla doslova: "Odjela do centra Daniela Freemana, aby zde s vlastním asistentem navštívila několik přátel. Jde o osoby, které během svého předchozího léčení měla možnost poznat. Já i Melanie jsme dávno předtím spolu hovořily o tom, že pokud léčebnu navštíví, mohl by si leckdo myslet, že se vrací na léčení. Opravdu by to tak mohlo vypadat. Ale uvědomte si, že dříve, než by se vskutku rozhodla opět využít pomoc kliniky, oznámila by to především na svých internetových stránkách."

Již dříve se dostala hollywoodská představitelka sexy ženských rolí do potíží. Příčinou těchto nesnází byla práce neznámého hackera. Ten se tehdy naboural na Melaniiny oficiální webové stránky a snažil se jejich prostřednictvím prodávat drogy. Griffithová si na svých stránkách založila chat, pomocí něhož vedla diskuse se svými fanoušky i s jinými, ze závislosti léčenými osobami. Ovšem drogový dealer se domníval, že právě tady nalezne zájemce o předpis na dostupné drogy Vicodin, Norco a Lortab.

Správce příslušných webových stránek jej ale okamžitě odpojil a všichni účastníci chatu byli obeznámeni s tímto prohlášením: "Prosím, respektujte skutečnost, že toto je místo pro boj se závislostí. Informace, kde a jak obdržet další drogy, je ta poslední věc, o kterou návštěvníci našich stránek stojí."